Concorsi

Chi vincerà il World Car of the Year 2026? Ecco le auto finaliste

Avatar di Filippo Vendrame, il 03/03/26

46 minuti fa - Le finaliste del World Car of the Year 2026

La premiazione si terrà il primo aprile durante il Salone dell’Auto di New York

I World Car Awards entrano davvero nel vivo. La giuria composta da 98 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 33 Paesi ha infatti scelto le tre auto che si contenderanno l'ambito premio World Car of the Year 2026 che sarà assegnato il primo aprile nel corso del Salone dell’Auto di New York. Ricordiamo che i World Car Awards prevedono anche altre categorie. Saranno infatti attribuiti premi anche per le categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year. Pure per queste categorie sono state scelte le finaliste. Andiamo quindi a scoprire la scelta della giuria.

World Car Awars 2026, le finaliste

Partiamo dal premio World Car of the Year 2026. Quali sono le auto che proveranno ad aggiudicarsi il premio?

  • BMW iX3
  • Hyundai Palisade
  • Nissan Leaf

Per la categoria World Electric Vehicle, le auto elettriche finaliste sono queste:

Spostiamoci alla categoria World Luxury Car:

  • Cadillac Vistiq
  • Lucid Gravity
  • Volvo ES90

World Car Awards

Le auto sportive che proveranno a vincere nella categoria World Performance Car, sono:

  • BMW M2 CS
  • Chevrolet Corvette E-Ray
  • Hyundai Ioniq 6 N

Nella categoria World Urban Car, si sfideranno in finale:

  • Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
  • NIO Firefly
  • Hyundai Venue

Infine, nella categoria World Car Design of the Year, le auto in gara sono le seguenti:

  • Kia PV5
  • Mazda 6e / EZ-6
  • Volvo ES90

I World Car Awards prevedono anche un ulteriore importante premio e cioè il World Car Person of the Year 2026, cioè la persona dell'anno nel mondo dell'auto. Riconoscimento che è già stato assegnato a Oliver Zipse, numero uno di BMW.

VEDI ANCHE
Kia EV9 è World Car of the Year 2024: tutti i premi vinti dall'e-SUV
Kia EV9, il "cannibale". Ora è World Car of the Year 2024. Gli altri premi
Assegnato il premio World Car of the Year 2021 a Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4 è la World Car of the Year 2021
World Car of The Year 2021: l'elenco delle partecipanti
World Car of The Year 2021: ecco chi può vincere il titolo
Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026
Vedi anche