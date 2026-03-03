Chi vincerà il World Car of the Year 2026? Ecco le auto finaliste

I World Car Awards entrano davvero nel vivo. La giuria composta da 98 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 33 Paesi ha infatti scelto le tre auto che si contenderanno l'ambito premio World Car of the Year 2026 che sarà assegnato il primo aprile nel corso del Salone dell’Auto di New York. Ricordiamo che i World Car Awards prevedono anche altre categorie. Saranno infatti attribuiti premi anche per le categorie World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year. Pure per queste categorie sono state scelte le finaliste. Andiamo quindi a scoprire la scelta della giuria.

World Car Awars 2026, le finaliste

Partiamo dal premio World Car of the Year 2026. Quali sono le auto che proveranno ad aggiudicarsi il premio?

BMW iX3

Hyundai Palisade

Nissan Leaf

Per la categoria World Electric Vehicle, le auto elettriche finaliste sono queste:

BMW iX3

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Spostiamoci alla categoria World Luxury Car:

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

World Car Awards

Le auto sportive che proveranno a vincere nella categoria World Performance Car, sono:

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Hyundai Ioniq 6 N

Nella categoria World Urban Car, si sfideranno in finale:

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

NIO Firefly

Hyundai Venue

Infine, nella categoria World Car Design of the Year, le auto in gara sono le seguenti:

Kia PV5

Mazda 6e / EZ-6

Volvo ES90

I World Car Awards prevedono anche un ulteriore importante premio e cioè il World Car Person of the Year 2026, cioè la persona dell'anno nel mondo dell'auto. Riconoscimento che è già stato assegnato a Oliver Zipse, numero uno di BMW.

