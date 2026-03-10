Vredestein Quatrac Pro 2, tecnologia e sicurezza innovative per ogni stagione

Il Vredestein Quatrac Pro 2 è il nuovo pneumatico All Season ultra-high-performance (UHP) sviluppato da Vredestein, (guarda la homepage di Vredestein) marchio del gruppo Apollo Tyres, che debutterà nel corso della prossima estate.

Una nuova generazione All Season

Progettato presso il Global R&D Centre nei Paesi Bassi e prodotto nello stabilimento ungherese dell’azienda, rappresenta un passo avanti per il brand che dagli anni ’90 è tra i pionieri degli pneumatici per tutte le stagioni (leggi la guida agli pneumatici All Season). Gli ingegneri hanno adottato un approccio completamente nuovo, riprogettando battistrada, materiali e struttura per migliorare sicurezza, efficienza e prestazioni su asciutto, bagnato e neve.

Vredestein Quatrac Pro 2: il battistrada dello pneumatico All Season ha il disegno direzionale

Battistrada direzionale e tecnologie per ogni condizione

Il nuovo disegno del battistrada è direzionale con scanalature longitudinali e struttura a V, soluzione che favorisce il drenaggio dell’acqua e migliora la stabilità. La presenza di lamelle 3D ad incastro nella spalla aumenta la trazione sulla neve senza compromettere la stabilità su asciutto e bagnato.

Tra le principali caratteristiche tecniche:

scanalature longitudinali per ridurre l’aquaplaning

nervatura centrale per maggiore precisione di sterzo

configurazione multi-pitch dei blocchi per ridurre la rumorosità

lamelle 3D per migliorare l’aderenza in condizioni invernali

L’intera gamma ottiene inoltre la classe A per rumorosità esterna sull’etichetta europea.

Vredestein Quatrac Pro 2: dettaglio con il logo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake)

Nuova mescola e struttura per stabilità e durata

Alla base delle prestazioni del Vredestein Quatrac Pro 2 c’è una nuova mescola con resine e polimeri selezionati e tecnologia multi-filler, studiata per mantenere flessibilità alle basse temperature e stabilità alle alte.

Il risultato è uno pneumatico con elevata aderenza sul bagnato e bassa resistenza al rotolamento. La struttura integra una zona tallone più rigida e una cintura dedicata per migliorare impronta a terra, precisione di guida e percorrenza chilometrica.

Omologato con marchio 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) per prestazioni invernali, il modello sarà disponibile in misure da 17 a 24 pollici, con larghezze fino a 355 mm e indice di velocità fino a Y (300 km/h), confermando il posizionamento al vertice del segmento All Season UHP. I prezzi saranno comunicati sotto data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2026