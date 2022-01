Nokian Outpost AT: dalla Finlandia il nuovo all season per i SUV

STRUTTURA RINFORZATA E TASSELLI PER IL GRIP Nokian Tyres ha presentato un nuovo pneumatico per fuoristrada, l’Outpost AT. Si tratta di un modello all-season per SUV, crossover e veicoli commerciali leggeri che, secondo il costruttore scandinavo, offre una guida estremamente sicura su strada e in fuoristrada. La struttura è rinforzata con fibre aramidiche resistenti alle forature incorporate sotto il battistrada e sulla spalla per fornire un'estrema robustezza sulle superfici accidentate e gli ostacoli di tutti i giorni come marciapiedi e pavé. Certificato con il fiocco di neve nella montagna a tre cime, lo pneumatico offre una guida confortevole e sicura su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione atmosferica, Nokian è l'azienda che ha inventato gli pneumatici invernali, oggi leader nel suo settore. Olli Seppälä, responsabile R&D di Nokian Tyres, afferma. ''Outpost AT rappresenta la nostra offerta più tecnologica per i conducenti di SUV e camion leggeri. Abbiamo trascorso anni a progettare e testare questo pneumatico, incorporando nuove funzionalità che lo renderanno un'opzione durevole e versatile su strada e fuoristrada''. Lo pneumatico è disponibile in 45 versioni, con una gamma di misure che vanno da 15 a 22 pollici di diametro.

Nokian Outpost AT: lo snoflake con i tre picchi lo certifica come pneumatico invernale

LE CARATTERISTICHE PUNTO PER PUNTO Ma dopo i convenevoli, riassumiamo le caratteristiche del nuovo pneumatico finlandese, che sarà venduto su scala globale con focus in Europa e Nord America.

• Nokian Tyres Outpost AT ha uno speciale disegno 3D del battistrada che è progettato per migliorare l'aderenza e la maneggevolezza su qualsiasi superficie.

• I Summit Sidewalls – picchi nella parte superiore dei fianchi dello pneumatico – offrono extra grip quando lo pneumatico affonda in superfici morbide.

• I Canyon cuts, scanalature che si formano all'incrocio tra il battistrada 3D e le spalle, consentono ai conducenti di sentire un’aderenza superiore quando incontrano fango e neve.

• La tecnologia Aramid Shield conferisce allo pneumatico un'estrema durata e resistenza alle forature.

Nokian Outpost AT: la fibra aramidica lo protegge dalle forature

LA MESCOLA ASSICURA BASSO ATTRITO E MINORI CONSUMI Il battistrada profondo 11,5 mm prolunga il ciclo di vita dello pneumatico e gli automobilisti possono ottenere un basso consumo di carburante grazie alla ridotta resistenza al rotolamento. Come sempre, Nokian Tyres consente di sapere esattamente la durata rimanente del battistrada. Il suo Driving Safety Indicator brevettato, mostra chiaramente la percentuale di battistrada ancora disponibile, in modo che gli automobilisti sappiano quando è il momento di acquistare un nuovo set. Il listino non è stato comunicato, ma il consiglio è di affidarsi al proprio gommista di fiducia. Tuttavia, prima fate un giro sul web poiché non sarà difficile trovare il nuovo Nokian Outpost AT a prezzi convenienti in funzione delle dimensioni per il vostro SUV o veicolo commerciale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2022