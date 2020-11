TRADIZIONE DI ECCELLENZA Lo specialista finlandese di pneumatici Nokian Tyres (qui le informazioni sul nuovo Sesonproof quattro stagioni) fa poker: per il quarto anno consecutivo è stata inclusa nell'indice di sostenibilità DJSI World di Dow Jones rientrando dunque tra le società quotate più sostenibili al mondo. A rafforzare questa nomination, l'azienda è stata anche selezionata per l'indice DJSI Europe.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI Come conseguenza di un attento lavoro di sviluppo, volto a migliorare l’ecocompatibilità dei prodotti senza comprometterne la sicurezza, in sei anni Nokian Tyres ha ridotto del 44% le emissioni di CO2 derivate dalla produzione. La resistenza al rotolamento degli pneumatici Nokian Tyres è stata ridotta dell'8% in media, che equivale ai gas di scarico di 65.000 auto all'anno.

VITTORIA AI PUNTI Sono 100 i punti ricevuti dall'azienda in Product Quality & Recall Management, Environmental Reporting, Environmental Policy & Management and Social Reporting. A maggio di quest’anno Nokian Tyres è diventata la prima azienda di pneumatici a ricevere ufficialmente l’approvazione dei suoi Science Based Targets per la riduzione delle emissioni di CO2.

COSA C'È DIETRO Il DJSI World è composto da aziende leader nella sostenibilità globale come identificato da SAM, ora parte di S&P Global. Ogni anno, SAM valuta più di 7.300 aziende in tutto il mondo. Il Corporate Sustainability Assessment si concentra su criteri che sono sia specifici del settore sia finanziariamente rilevanti e lo fa dal 1999. La valutazione delle imprese di quest’anno si basa sulla loro performance nel 2019. Solo le aziende leader in ciascun settore sono incluse negli indici ogni anno.