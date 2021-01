PER I CLIMI ESTREMI In Italia sono pochi a sapere che le gomme chiodate sono autorizzate dalla legge, a determinate condizioni: certo non sono adatte a tutti, ma per chi deve affrontare situazioni estreme Nokian propone la nuovissima famiglia di pneumatici Hakkapeliitta 10, nelle varianti per auto normali, SUV e persino una versione specifica EV per le auto elettriche.

PNEUMATICI CHIODATI Messe a punto dal ''produttore di pneumatici più a nord del mondo'', come Nokian stessa si definisce, Hakkapeliitta 10 sfrutta due diversi tipi di chiodi (Double Stud Technology), con tipologia e orientamento differenziato secondo la zona del battistrada in cui si trovano. In questo modo sono state ottimizzate due esigenze differenti: l'aderenza in accelerazione e frenata (migliorata del 8% rispetto al precendente Hakkapeliitta 9) e la direzionalità in curva e nei cambi di direzione. Specialmente sul ghiaccio vivo (foto sotto, guarda il video nella gallery in basso).

SFIDA AL RUMORE Grande sforzo è stato profuso per rendere queste gomme particolarmente silenziose e poco dannose per l'asfalto: obiettivo raggiunto con un maggiore spessore di gomma nello strato più interno e particolari cuscinetti pneumatici interposti tra il chiodo e il fondo della cava in cui è posizionato. La versione di Hakkapeliitta 10 EV, destinata a equipaggiare i veicoli elettrici, che per loro natura sono più silenziosi delle auto normali, ha un ulteriore strato fonoassorbente chiamato Silent Drive Technology all'interno del battistrada, così da smorzare le onde sonore che altrimenti risuonerebbero tra cerchio e gomma (foto sotto, guarda il video nella gallery in basso).

SOSTENIBILITÀ E ROBUSTEZZA L'uso di sostanze ''bio'' nella realizzazione di Hakkapeliitta 10 rende la produzione più sostenibile. Il 50 % cento degli olii impiegati nella mescola è di origine naturale e il 30 % è costituito da resina di pino e olio di canola. Hakkapeliitta 10 SUV ha poi i fianchi rinforzati con fibre aramidiche, che rende le gomme più flessibili e resistenti contro gli urti e al taglio.

SOLO SU ORDINAZIONE Le misure di Nokian Hakkapeliitta 10 vanno dai 14 ai 22 pollici, con categoria di velocità T (190 km/h), e la maggior parte dei prodotti è contrassegnata come XL, per offrire la massima capacità di carico in questa misura. La nuova gamma sarà disponibile dall'autunno 2021 e i mercati principali sono rappresentati dai Paesi scandinavi, Russia e Nord America. In Italia Hakkapeliitta 10 è fornito solo su ordinazione.