UNA LEGGE VECCHISSIMA Forse non in tutta Italia, ma chi abita a ridosso delle Alpi, o anche solo chi è curioso per natura, potrebbe chiederselo: è vietato o no circolare nel nostro Paese con gomme chiodate? Proibiti ai veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali, gli pneumatici chiodati sono invece consentiti alle automobili, in virtù di una circolare risalente addirittura al 1971 e mai abrogata, nonostante i numerosi aggiornamenti successivi al Codice della Strada.

LE CARATTERISTICHE La circolare a cui facciamo riferimento è la 58/71 del 22 ottobre 1971, che detta le specifiche degli pneumatici autorizzati, rifacendosi a una definizione che risale addirittura al 1966. In particolare, per poter utilizzare le gomme chiodate devono sussistere le seguenti condizioni:

i chiodi devono avere s porgenza inferiore a 1,5 mm ed essere in numero uguale o compreso tra 80 e 160

devono avere s ed essere in numero uguale o sui tratti di strada con limiti più elevati, non è comunque consentito superare i 120 km/h in autostrada ( e i 90 km/h lungo la viabilità ordinaria)

( e i lungo la viabilità ordinaria) vanno applicate le bavette paraspruzzi sul retro delle ruote posteriori

gli pneumatici chiodati vanno montati su tutte e quattro le ruote del veicolo e anche a quelle di eventuali rimorchi

del veicolo e anche a quelle di eventuali rimorchi le gomme chiodate possono essere utilizzate solo tra il 15 novembre e il 15 marzo , salvo deroghe locali disposte dalle regioni

, salvo deroghe locali disposte dalle regioni gli pneumatici chiodati devono essere omologati

CATENA BATTE CHIODO L’utilizzo di pneumatici non omologati è una violazione del Codice della Strada e sono previste sanzioni aggiuntive se il veicolo che monta queste gomme danneggia il manto stradale o se crea un pericolo alla circolazione. Inoltre, la chiodatura non è di per sé sufficiente a definire lo pneumatico come invernale. In pratica, la gomma chiodata non esime dall'obbligo di usare le catene se non reca impressa sul fianco la sigla M+S (anche se i veri pneumatici invernali sono più correttamente individuati dal simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna stilizzata, qui la guida su come scegliere le gomme da neve).