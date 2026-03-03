Nokian rivoluziona l’inverno: con gli pneumatici Hakkapelitta 01 i chiodi retrattili sono realtà

Con il Nokian Hakkapelitta 01, il costruttore finlandese (guarda la homepage di Nokian) introduce un’innovazione che punta a ridefinire il concetto di pneumatici invernali.

Nokian Hakkapelitta 01: dalla Finlandia lo pneumatico chiodato rivoluzionario

Una nuova era per gli pneumatici invernali

L’azienda finlandese, che inventò lo pneumatico invernale nel 1934, presenta oggi il primo modello invernale chiodato capace di adattarsi automaticamente alle variazioni di temperatura (guarda un altro pneumatico invernale Nokian).

La nuova gomma, denominata Hakkapelitta 01, è dotata di chiodi retrattili che si “attivano” e si “disattivano” in base alle condizioni climatiche, offrendo un comportamento dinamico inedito per il segmento. Ma guardiamo il video per capire come funzionano.

Tecnologia adattiva e sviluppo

Il progetto nasce da oltre un decennio di ricerca. Già nel 2014 Nokian aveva introdotto un prototipo con chiodi retrattili, avviando una lunga fase di test con migliaia di prototipi, dai laboratori indoor fino al Circolo Polare Artico.

Il cuore della tecnologia è uno strato di base adattivo che ospita i chiodi. Quando le temperature scendono, la struttura spinge i tacchetti verso l’esterno mantenendoli estesi. Con il clima più mite, la mescola si ammorbidisce e riduce la forza esercitata sui chiodi, permettendo loro di rientrare completamente nel battistrada.

Nokian Hakkapelitta 01: i chiodi fuoriescono o rientrano nel battistrada a seconda della temperatura

Vantaggi su strada

Rispetto agli Hakkapeliitta 10, il nuovo modello promette una riduzione del 30% dell’usura stradale e un livello di rumorosità inferiore di un decibel. Sul piano delle prestazioni, Nokian dichiara un miglioramento del 10% dell’aderenza sul ghiaccio e del 5% sul bagnato.

Nokian Hakkapelitta 01: battistrada con disegno direzionale e 122 misure disponibili

Misure per tutti i veicoli

Il Nokian Hakkapelitta 01 sarà disponibile in 122 misure, da 14 a 22 pollici, per auto, crossover e SUV. La produzione avverrà nello stabilimento di Nokia, in Finlandia, con lancio previsto per l’autunno 2026, ma i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Il manager di Nokian Mikko Liukkula ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato una soluzione in cui l'aderenza si adatta automaticamente alla temperatura, offrendo la massima sicurezza quando serve e un contatto con la strada più controllato e delicato quando non serve. Questo aiuta gli automobilisti a gestire le condizioni meteorologiche invernali, meno prevedibili che mai, e a rispettare le nuove normative relative all'impatto degli pneumatici sulla strada”. Voi cosa ne pensate di questo pneumatico invernale innovativo? A noi piace, ma diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/03/2026