Nokian Tyres: l'inverno non è un problema con Hakkapeliitta R5, C4 e CR4

Nokian Tyres presenta la sua nuova gamma di pneumatici invernali Hakkapeliitta R5, Hakkapeliitta C4 (chiodato) e CR4 Nordic. Le eccellenti proprietà di sicurezza di questi prodotti sono il risultato di nuovi e sofisticati design dei battistrada, di innovazioni nelle componenti dei pneumatici, di test rigorosi in condizioni avverse e di un incessante lavoro di miglioramento e ricerca. La novità più importante è però il nuovo Hakkapeliitta R5: studiato appositamente per crossover e SUV, garantisce un’ottima aderenza su ghiaccio e offre caratteristiche di guida progettate per resistere al più rigido degli inverni.

Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4 Nordic

INVERNALE TUTTOFARE La gamma Hakkapeliitta R5 è composta da una selezione completa di oltre 160 prodotti (qui la nostra prova di Nokian WR D4). Con misure che vanno da 14 a 22 pollici. Hakkapeliitta R5 è offerto nelle categorie di velocità Q (160 km/h), R (170 km/h) e T (190 km/h). Rispetto a Hakkapeliitta R3, le prestazioni su ghiaccio e neve sono aumentate fino al 4%, mentre lo spazio di frenata su fondi ghiacciati si è ridotto di 5,6 metri. Le lamelle 3D del battistrada disegnate al computer funzionano in modo eccellente su ogni tipo di terreno: ghiaccio, neve e fango. Il listino Nokian prevede anche la variante Hakkapelitta R5 EV: una tipologia di pneumatico sviluppato con tecnologia rispettosa dell’ambiente e pensato appositamente per veicoli elettrici e ibridi. Hakkapeliitta R5 sarà disponibile a partire dall’autunno 2022, i mercati di riferimento saranno: i Paesi scandinavi, la Russia e il Nord America. ''Con il nuovo Hakkapeliitta R5, ci siamo concentrati sul miglioramento dell’aderenza e della maneggevolezza, aumentando il comfort e riducendo al minimo l'impatto ambientale. Questo si traduce in puro piacere di guida'', afferma Olli Seppälä, Head of R&D di Nokian Tyres.

Nokian Tyres Hakkapeliitta R5

MASSIMA PRESA Con Hakkapeliitta C4 (chiodato) e CR4 (non chiodato), Nokian riafferma la sua leadership nel segmento dei penumatici invernali per uso commerciale. Hakkapeliitta C4 è ideale per chi è alla ricerca di una presa implacabile che non risenta dell’aumento del chilometraggio. Una gamma ampia, adatta ai più disparati veicoli commerciali e furgoni con taglie che spaziano dai 15 pollici fino ai 18 pollici. La chiodatura massimizza l'area di contatto sia longitudinalmente che lateralmente, migliorando così il grip sulle strade più insidiose. Il posizionamento ottimizzato dei chiodi mantiene il rumore di rotolamento degli pneumatici contenuto, aumentando il comfort di guida soprattutto quando si viaggia a velocità autostradali. Gli intagli sull'area centrale del battistrada forniscono poi un profilo di contatto affilato per una migliore aderenza sulla neve.

Nokian Tyres Hakkapeliitta C4 (chiodato)

PER OGNI ESIGENZA Hakkapeliitta CR4 Nordic è un pneumatico invernale adatto alle temperature rigide (qui l'approfondimento su Nokian Outpost AT). Con taglie che vanno da 15 a 17 pollici, la durata di queste virtuose gomme è massimizzata dall'esclusiva tecnologia Aramid Sidewall brevettata da Nokian Tyres e resistente a urti, lacerazioni e contraccolpi da avvallamento. I nuovi prodotti saranno disponibili presso i rivenditori Nokian a partire nell'autunno del 2022. Hakkapeliitta CR4 Nordic è la scelta per coloro che vogliono sentirsi sicuri e a proprio agio sia sulle affollate strade cittadine sia sui sentieri sterrati. I tasselli sfaccettati e le lamelle del battistrada MultiTouch migliorano la maneggevolezza su percorsi umidi, ghiacciati o innevati. La maneggevolezza è garantita anche dal basso livello resistenza al rotolamento che riduce il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/01/2022