Volkswagen T-Cross Trend, con il nuovo allestimento il prezzo scende a 21.900 euro

Volkswagen amplia la gamma della T-Cross con un nuovo allestimento. Una scelta pensata per abbassare la soglia d’ingresso al B-SUV tedesco. La T-Cross Trend, proposta esclusivamente con il motore turbo benzina 1.0 TSI da 70 kW (95 CV), ha un prezzo di listino di 25.550 euro, disponibile in promozione da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Rispetto alla Life (l’allestimento immediatamente superiore) il nuovo allestimento costa 1.950 euro in meno.

Le novità

Volkswagen T-Cross Trend, il nuovo allestimento

La T-Cross Trend non rinuncia a diversi contenuti solitamente riservati a versioni superiori. Di serie si trovano cerchi in lega da 16”, fari anteriori e posteriori full LED, vetri e lunotto oscurati, specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, volante multifunzione in pelle e sedili posteriori scorrevoli di 14 centimetri, utili per gestire lo spazio tra abitacolo e bagagliaio. Sul fronte della connettività, l’allestimento offre Digital Cockpit e infotainment centrale (entrambi da 8”), con App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte della sicurezza attiva sono presenti ACC Adaptive Cruise Control, Front Assist con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, Side Assist e Travel Assist, che integra le funzioni principali per supportare il conducente nella gestione di velocità, distanza e posizione in corsia, nei limiti operativi del sistema. Completano la dotazione il rilevatore di stanchezza del conducente, il riconoscimento della segnaletica, i sensori di parcheggio posteriori e un Safety Pack con sistema proattivo di protezione degli occupanti.

Cosa cambia rispetto alla Life

Volkswagen T-Cross Trend, l'abitacolo

Il risparmio di 1.950 euro, ovviamente, equivale a qualche differenza rispetto all’allestimento superiore. La versione Life prevede in più rispetto alla Trend la radio Ready2Discover predisposta per la navigazione, il bracciolo centrale anteriore, i sensori di parcheggio anteriori, la ricarica wireless per smartphone, il sedile del passeggero regolabile in altezza e i mancorrenti al tetto di colore nero.

Motore e prestazioni

Volkswagen T-Cross Trend, i sedili posteriori

Il motore 1.0 TSI eroga 95 CV (70 kW) e 175 Nm di coppia tra 1.600 e 3.500 giri al minuto, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e una velocità massima di 180 km/h, con consumi di 5,4 l/100 km nel ciclo combinato WLTP ed emissioni di CO2 pari a 124 g/km. Le dimensioni restano quelle note della T-Cross ormai noti, quindi 4.135 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza, 1.559 mm di altezza e un passo di 2.551 mm. Il bagagliaio varia da 385 a 455 litri, fino a 1.281 litri con gli schienali posteriori abbattuti.

Sopra la Trend, la gamma prosegue con Edition Plus, Style, R-Line e R-Line Plus, allestimenti con dotazioni e possibilità di personalizzazione maggiori, disponibili anche con il motore 1.0 TSI da 115 CV (85 kW) e cambio automatico DSG.

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