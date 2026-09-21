Volkswagen T-Cross Trend, con il nuovo allestimento il prezzo scende a 21.900 euro

Volkswagen amplia la gamma della T-Cross con un nuovo allestimento. Una scelta pensata per abbassare la soglia d’ingresso al B-SUV tedesco. La T-Cross Trend, proposta esclusivamente con il motore turbo benzina 1.0 TSI da 70 kW (95 CV), ha un prezzo di listino di 25.550 euro, disponibile in promozione da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Rispetto alla Life (l’allestimento immediatamente superiore) il nuovo allestimento costa 1.950 euro in meno.
Le novità
Volkswagen T-Cross Trend, il nuovo allestimento
La T-Cross Trend non rinuncia a diversi contenuti solitamente riservati a versioni superiori. Di serie si trovano cerchi in lega da 16”, fari anteriori e posteriori full LED, vetri e lunotto oscurati, specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, volante multifunzione in pelle e sedili posteriori scorrevoli di 14 centimetri, utili per gestire lo spazio tra abitacolo e bagagliaio. Sul fronte della connettività, l’allestimento offre Digital Cockpit e infotainment centrale (entrambi da 8”), con App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto.
Sul fronte della sicurezza attiva sono presenti ACC Adaptive Cruise Control, Front Assist con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, Side Assist e Travel Assist, che integra le funzioni principali per supportare il conducente nella gestione di velocità, distanza e posizione in corsia, nei limiti operativi del sistema. Completano la dotazione il rilevatore di stanchezza del conducente, il riconoscimento della segnaletica, i sensori di parcheggio posteriori e un Safety Pack con sistema proattivo di protezione degli occupanti.
Cosa cambia rispetto alla Life
Volkswagen T-Cross Trend, l'abitacolo
Il risparmio di 1.950 euro, ovviamente, equivale a qualche differenza rispetto all’allestimento superiore. La versione Life prevede in più rispetto alla Trend la radio Ready2Discover predisposta per la navigazione, il bracciolo centrale anteriore, i sensori di parcheggio anteriori, la ricarica wireless per smartphone, il sedile del passeggero regolabile in altezza e i mancorrenti al tetto di colore nero.
Motore e prestazioni
Volkswagen T-Cross Trend, i sedili posteriori
Il motore 1.0 TSI eroga 95 CV (70 kW) e 175 Nm di coppia tra 1.600 e 3.500 giri al minuto, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e una velocità massima di 180 km/h, con consumi di 5,4 l/100 km nel ciclo combinato WLTP ed emissioni di CO2 pari a 124 g/km. Le dimensioni restano quelle note della T-Cross ormai noti, quindi 4.135 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza, 1.559 mm di altezza e un passo di 2.551 mm. Il bagagliaio varia da 385 a 455 litri, fino a 1.281 litri con gli schienali posteriori abbattuti.
Sopra la Trend, la gamma prosegue con Edition Plus, Style, R-Line e R-Line Plus, allestimenti con dotazioni e possibilità di personalizzazione maggiori, disponibili anche con il motore 1.0 TSI da 115 CV (85 kW) e cambio automatico DSG.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|T-Cross 1.0 TSI 95 CV Life
|95 / 70
|26.700 €
|T-Cross 1.0 TSI 95 CV Ediiton Plus
|95 / 70
|26.900 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Life
|115 / 85
|27.950 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|28.150 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Life DSG
|115 / 85
|29.650 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Style
|115 / 85
|29.700 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV R-Line
|115 / 85
|29.700 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|29.850 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV R-Line Plus
|115 / 85
|30.000 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|31.400 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV Style DSG
|115 / 85
|31.400 €
|T-Cross 1.0 TSI 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|31.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen T-Cross visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen T-Cross
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.