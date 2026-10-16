Volkswagen prepara un nuovo richiamo per le ID elettriche, e intanto limita la ricarica all’80%

Chi possiede una Volkswagen elettrica nei prossimi giorni potrebbe ritrovarsi l’auto che si ferma all’80% di carica. Non è un guasto e nemmeno la funzione che preserva la batteria nell’uso quotidiano. È una misura di sicurezza, decisa da Volkswagen stessa, in attesa di un richiamo che riguarderà la Germania e altri mercati europei. All’origine ci sono possibili difetti di produzione in singole celle delle batterie ad alta tensione. I controlli di qualità interni hanno rilevato che, su alcune vetture della famiglia ID, le celle non rispettano gli standard richiesti per errori di fabbricazione commessi dai fornitori. In casi rari quelle celle potrebbero surriscaldarsi, e in situazioni estreme esiste un rischio di incendio.

I modelli interessati

Le vetture interessate sarebbero ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzzprodotte tra il 2023 e il 2025, insieme ad alcune migliaia di Cupra Born. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, i modelli Škoda non rientrano nel provvedimento. Volkswagen ha confermato che le azioni di richiamo arriveranno, senza però indicare quante vetture e quali versioni esattamente. Nel Regno Unito, intanto, l’azione è già partita e comprende ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz e ID. Buzz Cargo con batterie di un determinato fornitore prodotte tra il 2022 e il 2025. Anche lì il primo intervento consiste nel limitare la ricarica all’80%.

Cosa succede adesso

L’aggiornamento arriverà via etere, senza bisogno di passare dall’officina, e i proprietari riceveranno le istruzioni nei prossimi giorni. Vale la pena ribadire che il limite all’80% non va confuso con il Battery Care Mode, la funzione che Volkswagen offre da tempo per preservare la salute dell’accumulatore riducendo la carica nell’uso quotidiano. Quella è manutenzione preventiva, questa è una precauzione di sicurezza. Meno chiara è la riparazione definitiva. Le officine dovranno controllare la batteria ad alta tensione o i singoli moduli delle vetture sospette, ma al momento non si sa se basterà un’ispezione o se serviranno sostituzioni.

Per la famiglia ID non è la prima volta. A marzo di quest’anno Volkswagen aveva già richiamato quasi 100.000 elettriche per un rischio incendio legato alla batteria, ma in quel caso per un difetto che riguardava i moduli ad alta tensione e non le singole celle.

FONTE: handelsblatt

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