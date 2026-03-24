Ecco un incidente di percorso che alla transizione EV fa male

Problemi ai moduli batteria per gamma ID e Cupra Born: range ridotto e rischio incendio. E Volkswagen deve richiamare 100 mila EV

La notizia è che Volkswagen richiama quasi 100.000 elettriche tra modelli della gamma ID e la ''cuginetta'' catalana Cupra Born, di cui 28.000 solo in Germania, per un problema ai moduli della batteria ad alta tensione. Possibili conseguenze: autonomia che cala e, nei casi peggiori, rischio di incendio.

Insomma, esattamente il tipo di breaking news che gli ''EV haters'' tenevano in bozza da mesi, pronti a rilanciarla con la stessa gioia con cui si scarta un regalo di Natale. (cattivi!)

Coinvolti nel richiamo anche esemplari di Volkswagen ID.4

I modelli coinvolti sono quelli prodotti tra febbraio 2022 e agosto 2024. Il rimedio sarebbe un aggiornamento software, un controllo approfondito del pacco batteria e, se necessario, la sostituzione dei moduli difettosi. Routine da richiamo, ma con il solito effetto collaterale: un altro giro di meme su “elettriche che prendono fuoco”.

Volkswagen, dal canto suo, procede con la compostezza di chi queste cose le ha già viste. E forse, proprio per questo, non perde il sonno.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2026