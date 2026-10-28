La nuova city car elettrica di Volkswagen potrebbe chiamarsi ID. UP

Come si chiamerà la nuova city car elettrica di Volkswagen, anticipata dal concept ID. Every1? Pare che il nome scelto possa essere davvero ''ID. UP'' su cui si specula da un po' di tempo. Tale nome era comparso un po' di tempo fa all'interno di un documento del sindacato tedesco IG Metall relativo all’allocazione produttiva dello stabilimento di Emden. Adesso c'è però una novità importante perché ID. UP è stato registrato presso l'EUIPO, cioè l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Ovviamente la registrazione non significa automaticamente che sia questa la scelta della casa tedesca. Al riguardo si attendono conferme ma ID. UP confermerebbe la strategia di naming che Volksagen sta seguendo e cioè utilizzare nuovamente i nomi dei modelli endotermici, utilizzando il prefisso ''ID'' per identificare la motorizzazione elettrica. Pensiamo, ad esempio, a ID. Polo e a ID. Tiguan.

Cosa sappiamo della futura ID. UP

Il nome registrato è poi un chiaro riferimento alla Volkswagen e-up!, una piccola elettrica basata sulla Up! endotermica, uscita di produzione da pochi anni. Dunque, la versione di produzione della ID. Every1 che per diverso tempo era indicata come la futura ID.1, andrà a raccogliere l'eredità della vecchia Up!, un modello che ebbe un buon successo.

Volkswagen ID. EVERY1

Cosa sappiamo? La city car sarà lunga poco meno di 3,9 metri e poggerà sulla piattaforma MEB+ già utilizzata sulla nuova ID. Polo. Avrà forme compatte per muoversi agilmente in città e cosa molto importante, sarà proposta a un prezzo di partenza promesso al di sotto dei 20 mila euro. Il concept svelato aveva 95 CV e un'autonomia di 250 km, più che sufficiente per un utilizzo cittadino. La velocità massima era indicata a 130 km/h. Inoltre, altra cosa molto importante, disporrà di un'architettura software sviluppata in collaborazione con Rivian. Insomma, piccola si ma con tanta innovazione dentro.

Il debutto è atteso nel 2027 e quindi presto dovrebbero iniziare ad arrivare novità.

Fonte. CarBuzz

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