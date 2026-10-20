Volkswagen guarda alla Cina: nuovi modelli in arrivo per rinforzare la gamma europea?

Volkswagen sta considerando l'arrivo in Europa di alcuni modelli attualmente commercializzati esclusivamente in Cina.

Volkswagen valuta nuovi modelli cinesi per l'Europa

L'ipotesi riguarda possibili integrazioni della gamma, senza modificare l'offerta esistente attraverso la sostituzione delle vetture già in vendita (leggi la strategia VW per il 2035). La Casa tedesca dispone di una serie di veicoli sviluppati localmente, secondo una strategia pensata per rispondere alle esigenze del mercato cinese. Questi modelli utilizzano un'architettura specifica, progettata per quella regione, ma alcune soluzioni potrebbero trovare spazio anche in altri mercati. Come riportato dal magazine britannico Autocar, il costruttore sta valutando quali vetture potrebbero essere introdotte in Europa, considerando le differenze nelle dimensioni e nelle richieste dei clienti.

Volkswagen: il CEO Thomas Schäfer pensa all'importazione di modelli cinesi anche in Europa

Il CEO spiega la strategia sui costi

Interpellato sul tema durante il recente Salone dell'Auto di Parigi, l'amministratore delegato del gruppo, Thomas Schäfer, ha illustrato il lavoro svolto per migliorare la competitività dei modelli sviluppati in Cina. ''Il punto di forza principale della nostra presenza in Cina è che negli ultimi due anni abbiamo lavorato per ridurre i costi del veicolo, sia quelli dei materiali che quelli di progettazione.''

Il manager ha inoltre sottolineato il lavoro congiunto tra i team delle due aree geografiche: ''Abbiamo ripensato radicalmente i veicoli e collaborato con partner qui [in Europa] e lì [in Cina]. Abbiamo creato veicoli che sono assolutamente competitivi in ​​termini di costi sul mercato cinese.'' Schäfer ha aggiunto: ''Abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri colleghi in Cina. Il direttore tecnico Kai Grünitz e il suo team hanno collaborato in modo sinergico con loro. Conosciamo ogni singolo passaggio e abbiamo lavorato in parallelo sulle nostre vetture. Non abbiamo ancora sfruttato appieno questa tecnologia o le abbiamo esportate”.

Volkswagen: l'ampliamento della gamma europea potrebbe coinvolgere il SUV ID. Aura T6

ID. Unyx 09 e ID. Aura T6 tra i possibili candidati

Volkswagen ha già avviato esportazioni verso mercati più facilmente raggiungibili dalla Cina, tra cui Australia e Medio Oriente. Per l'Europa, Schäfer ha dichiarato: ''Per il futuro, ci stiamo preparando a importare uno o più veicoli dalla Cina. Ci sono alcune auto interessanti che non svilupperemmo necessariamente per l'Europa perché tecnicamente troppo grandi, come ad esempio l'ID Era [un SUV lungo 5,2 metri]. Ma potremmo importare alcuni modelli selezionati per vedere come funziona. Non si tratta di sostituire nessuno dei veicoli esistenti”.

Tra le possibilità figurano la berlina elettrica ID. Unyx 09, sviluppata con il partner Xpeng, e il SUV ID. Aura T6, lungo 4,8 metri. Quest'ultimo potrebbe collocarsi sopra la ID Tiguan e competere con modelli come la Volvo EX60. Voi cosa ne pensate di questa ipotesi? Fatecelo sapere.

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