Volkswagen T-Roc Hybrid, la prima full hybrid del marchio si prova in concessionaria il 24 e 25 ottobre

Dopo l’apertura dei preordini, la Volkswagen T-Roc Hybrid arriva nelle concessionarie italiane. Sabato 24 e domenica 25 ottobre i concessionari del marchio aprono le porte al pubblico per un Open Weekend dedicato al debutto della prima full hybrid della casa di Wolfsburg, che Volkswagen considera una delle principali novità della sua gamma. Si potrà vedere da vicino e provare su strada il nuovo sistema ibrido, che Volkswagen presenta puntando su fluidità di marcia, efficienza e possibilità di muoversi in elettrico nel traffico cittadino.

Quanto costa la T-Roc Hybrid

Per il lancio la T-Roc Hybrid Life da 136 CV parte da 30.500 euro (rispetto ai 36.050 euro del prezzo di listino). Il prezzo promozionale vale con permuta o rottamazione nei concessionari Volkswagen che aderiscono all’iniziativa. In alternativa c’è il finanziamento Progetto Valore Volkswagen, con rate da 199 euro al mese per 48 mesi, anticipo di 6.500 euro e 40.000 km inclusi (TAN 5,99%, TAEG 6,95%). Sopra la Life ci sono gli allestimenti Style, più orientato alla tecnologia, e R-Line, dal taglio più sportivo.

Come funziona il full hybrid Volkswagen

La gamma prevede due livelli di potenza. La versione da 100 kW (136 CV) e 288 Nm punta su prezzo ed efficienza, mentre quella da 125 kW (170 CV) e 310 Nm è pensata per chi cerca prestazioni più brillanti.

Il sistema abbina il motore a benzina 1.5 TSI evo2 a due unità elettriche e a una batteria ad alta tensione da 1,6 kWh, sistemata nel pianale posteriore. Non serve collegarla alla presa. L’energia si recupera in frenata e in rilascio, oppure la produce il motore termico a bordo. Niente cavi né colonnine. Lo scopo dichiarato è ridurre consumi ed emissioni, soprattutto nell’uso in città. In partenza e alle basse velocità la parte elettrica può muovere l’auto da sola oppure aiutare il turbo benzina. È il sistema a scegliere in automatico tra tre modalità di funzionamento, a seconda delle condizioni di guida, con l’obiettivo di un’erogazione fluida ed efficiente sia in città sia nei percorsi extraurbani. Nella guida elettrica il TSI resta spento. Nel funzionamento in serie il motore a benzina fa da generatore e non manda coppia alle ruote. Nel funzionamento in parallelo, usato soprattutto alle velocità più alte, termico ed elettrico spingono insieme. Chi guida può poi scegliere tra i profili Eco, Comfort e Sport, che cambiano la risposta dell’auto e la gestione dell’energia.

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