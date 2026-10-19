Volkswagen ID. Cross, prezzi da 28.950 euro: ecco quanto costano tutte le versioni

La nuova Volkswagen ID. Cross ha fatto il suo debutto a metà luglio. Poco dopo, la casa tedesca ha iniziato ad accettare gli ordini della versione dotata della batteria da 52 kWh in abbinamento al motore più potente da 211 CV. Adesso, Volkswagen ha iniziato la prevendite delle varianti più accessibili con batteria LFP da 37 kWh e motori meno potenti.

Volkswagen ID. Cross: motori e autonomia

Il B-SUV elettrico è proposto in 3 livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Due sono invece i tagli della batteria disponibili: 37 kWh e 52 kWh. Quella da 37 kWh è abbinata alle motorizzazioni da 116 e 135 CV. Quella da 52 kWh al motore da 211 CV come accennavamo all'inizio. Se con l'accumulatore più grande la percorrenza WLTP si avvicina ai 430 km, con la batteria più piccola l'autonomia è pari a 324 km, sempre secondo il ciclo WLTP. La velocità è sempre di 160 km/h.

Nuova ID. Cross è lunga 4.153 mm, alta 1.581 mm e larga 1.794 mm. Il passo è di 2.601 mm.

Volkswagen ID. Cross, interni

Allestimenti e prezzi

La versione da 37 kWh è pensata principalmente per i clienti che guidano prevalentemente in città e sui classici percorsi casa-lavoro e viceversa, e che al contempo apprezzano un prezzo d'ingresso interessante. Il B-SUV è proposto negli allestimenti Trend, Life e Style.

I prezzi? In Italia si parte dai 28.950 euro della Trend con batteria da 37 kWh e motore con potenza di 116 CV. Di seguito il completo listino della nuova Volkswagen ID. Cross.

Volkswagen ID. Cross Trend - 37 kWh - 116 CV: 28.950 euro

Volkswagen ID. Cross Life - 37 kWh - 135 CV: 32.450 euro

Volkswagen ID. Cross Style - 37 kWh - 135 CV: 35.400 euro

Volkswagen ID. Cross Life - 52 kWh - 211 CV: 37.450 euro

Volkswagen ID. Cross Style - 52 kWh - 211 CV: 40.400 euro

VEDI ANCHE