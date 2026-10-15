Nuova Kia Sportage 2027, cambia tutto: foto spia e cosa sappiamo

KIA sta continuando a lavorare sullo sviluppo della prossima generazione della Sportage, modello che avrà molto in comune con la nuova Hyundai Tucson, fresca di presentazione. Il nuovo modello, sigla del progetto NQ6, è stato nuovamente intercettato su strada durante i test di sviluppo. La vettura appare ancora camuffata con teli e pellicole ma piano piano stanno emergendo nuovi dettagli che permettono di capire con maggiore precisione cosa sta arrivando.
Nuova KIA Sportage 2027, un look tutto nuovo
Il SUV adotterà uno stile tutto nuovo, in linea con le ultime proposte della casa, come la seconda generazione del Telluride e il nuovo Seltos. A giudicare dal profilo più squadrato e dalle forme complessive, è probabile che la nuova KIA Sportage cresca di qualche cm. L'aumento di dimensioni permetterà quindi di poter offrire più spazio all'interno dell'abitacolo. Davanti, pare che la Sportage di prossima generazione sembra che adotterà un design con fari sdoppiati. Quando vedremo muletti con un camuffamento inferiore ne capiremo ovviamente di più.
Non è possibile dare un'occhiata all'abitacolo, queste nuove foto spia non lo mostrano. Ci sarà comunque il nuovo sistema infotainment Pleos Connect e il layout interno dovrebbe riprendere quello della nuova Hyundai Tucson.
Solo motori ibridi?
Secondo alcune indiscrezioni, KIA potrebbe abbandonare le motorizzazioni esclusivamente endotermiche in favore di una gamma composta da powertrain mild-hybrid, Full Hybrid e ibridi plug-in, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. La nuova generazione dello Sportage 2027 potrebbe inoltre integrare il più recente sistema ibrido di KIA, progettato per offrire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di efficienza nei consumi. Il modello Plug-in, invece, potrebbe puntare a un'autonomia in modalità esclusivamente elettrica attorno ai 100 km, offrendo così una maggiore versatilità sia nella guida urbana che in quella autostradale.
Non rimane che attendere novità sullo sviluppo e sul debutto della nuova KIA Sportage.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).