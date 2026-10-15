Nuova Kia Sportage 2027, cambia tutto: foto spia e cosa sappiamo

KIA sta continuando a lavorare sullo sviluppo della prossima generazione della Sportage, modello che avrà molto in comune con la nuova Hyundai Tucson, fresca di presentazione. Il nuovo modello, sigla del progetto NQ6, è stato nuovamente intercettato su strada durante i test di sviluppo. La vettura appare ancora camuffata con teli e pellicole ma piano piano stanno emergendo nuovi dettagli che permettono di capire con maggiore precisione cosa sta arrivando.

KIA Sportage 2027 foto spia

Nuova KIA Sportage 2027, un look tutto nuovo

Il SUV adotterà uno stile tutto nuovo, in linea con le ultime proposte della casa, come la seconda generazione del Telluride e il nuovo Seltos. A giudicare dal profilo più squadrato e dalle forme complessive, è probabile che la nuova KIA Sportage cresca di qualche cm. L'aumento di dimensioni permetterà quindi di poter offrire più spazio all'interno dell'abitacolo. Davanti, pare che la Sportage di prossima generazione sembra che adotterà un design con fari sdoppiati. Quando vedremo muletti con un camuffamento inferiore ne capiremo ovviamente di più.

KIA Sportage 2027 foto spia

Non è possibile dare un'occhiata all'abitacolo, queste nuove foto spia non lo mostrano. Ci sarà comunque il nuovo sistema infotainment Pleos Connect e il layout interno dovrebbe riprendere quello della nuova Hyundai Tucson.

Solo motori ibridi?

Secondo alcune indiscrezioni, KIA potrebbe abbandonare le motorizzazioni esclusivamente endotermiche in favore di una gamma composta da powertrain mild-hybrid, Full Hybrid e ibridi plug-in, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. La nuova generazione dello Sportage 2027 potrebbe inoltre integrare il più recente sistema ibrido di KIA, progettato per offrire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di efficienza nei consumi. Il modello Plug-in, invece, potrebbe puntare a un'autonomia in modalità esclusivamente elettrica attorno ai 100 km, offrendo così una maggiore versatilità sia nella guida urbana che in quella autostradale.

KIA Sportage 2027 foto spia

Non rimane che attendere novità sullo sviluppo e sul debutto della nuova KIA Sportage.

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