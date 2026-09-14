KIA PV7 al debutto: più grande della PV5 e 460 km di autonomia

KIA ha tolto i veli alla nuova PV7 in occasione del Salone IAA Transportation 2026 di Hannover. Si tratta del secondo modello della gamma di van elettrici basati sulla piattaforma Platform Beyond Vehicle (PBV). Disponibile nelle varianti Cargo e Passeggeri, la nuova PV7 offre più spazio rispetto alla PV5 che già conosciamo grazie a dimensioni superiori (5.350 mm la lunghezza). Complessivamente, KIA proporrà 23 configurazioni differenti per la nuova PV7. Sul mercato in Corea e in Europa arriverà nella seconda metà del 2027. Successivamente arriverà in altri Paesi.

KIA PV7 Passenger

Prestazioni, autonomia e connettività

KIA PV7 può contare su di un'architettura a 800 V che permette di rendere le ricariche molto rapide. Il motore elettrico eroga 200 kW (272 CV) e 420 Nm di coppia. A seconda delle versioni, è alimentato da batteria con una capacità di 71,5 kWh o 96,2 kWh. Per il momento sappiamo che la versione Cargo Long Range sarà in grado di percorrere oltre 460 km secondo il ciclo WLTP. Più avanti arriverà anche una versione con doppio motore e la trazione integrale. L'architettura a 800 V della PV7 consente una ricarica dal 10 all'80% in circa 25 minuti utilizzando un caricabatterie rapido in corrente continua da 350 kW, contribuendo così a ridurre i tempi di inattività. Per la prima volta su KIA, la PV7 offre anche doppie porte di ricarica per agevolare i rifornimenti.

KIA PV7 Cargo

Il nuovo VAN elettrico dispone anche delle ultime soluzioni tecnologiche sviluppate da KIA, a partire dal sistema infotainment Pleos Connect (display da 12,9 a 14,6 pollici), basato su Android Automotive. La piattaforma integra Gleo AI, un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale che consente il controllo in linguaggio naturale delle funzioni del veicolo, della navigazione e della messaggistica. Tra le funzioni avanzate della vettura, il Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare piccoli dispositivi elettrici.

PV7 Cargo e la PV7 Passeggeri

Progettato per la logistica, le consegne, le flotte e le piccole e medie imprese, PV7 Cargo è disponibile a livello globale nelle configurazioni a 2 e 3 posti e privilegia capacità, accessibilità ed efficienza. Il modello Cargo Long offre fino a 6,1 m³ di spazio di carico (standard VDA), mentre Cargo High Roof ne offre fino a 8,0 m³. La capacità di carico utile massima è di 1.165 kg per la versione Long e di 1.200 kg per la versione Compact. Il modello Long presenta un'altezza di carico di 550 mm e una capacità fino a tre europallet (800 × 1.200 mm).

KIA PV7, interni

C'è poi la versione passeggeri pensata per le famiglie numerose o per chi offre servizi di trasporto persone. Può ospitare fino a nove persone (fino a 11 in Corea), con diverse configurazioni di sedili.

Il modello a 7 posti è dotato di sedili Long-Rail Easy Remove, che consentono configurazioni interne flessibili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il modello a 9 posti è disponibile con o senza quarta fila, offrendo maggiore flessibilità per le diverse esigenze di passeggeri e operative.

KIA PV7, interni

Per il suo nuovo VAN, KIA ha integrato anche i suoi più recenti sistemi ADAS che permettono di disporre delle funzionalità di assistenza alla guida di Livello 2.

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