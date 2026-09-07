KIA EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT arrivano in Europa: c'è il cambio simulato

Il momento del debutto sul mercato europeo è arrivato. Dopo il lancio a inizio anno al Salone di Bruxelles 2026, KIA ha introdotto 3 nuovi modelli elettrici: KIA EV3 GT, KIA EV4 GT e KIA EV5 GT. La casa automobilistica va quindi a completare la gamma KIA GT con queste versioni più sportiveggianti dei sui suoi SUV elettrici.

Tutti e tre i modelli dispongono di un powertrain con doppio motore elettrico che permette di arrivare a disporre della trazione integrale. Inoltre, offrono il Virtual Gear Shift, l’Active Sound Design, interfacce dedicate GT per quadro strumenti e infotainment e dettagli di design specifici che rendono il loro look riconoscibile.

Oltre a tutto questo, KIA per questi modelli ha introdotto la modalità GT, uno sterzo ad alta precisione e sospensioni a controllo elettronico. Il tutto per alzare l'asticella della dinamica di guida, per rendere questi SUV elettrici ancora più divertenti da guidare.

Le sospensioni sono state ottimizzate attraverso test in condizioni reali su un’ampia varietà di strade in tutta Europa, inclusi Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, sia in condizioni climatiche calde sia fredde.

KIA EV3 GT

KIA EV3 GT

Doppio motore per 215 kW (292 CV) e 468 Nm di coppia. EV3 GT accelera da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 81,4 kWh. Autonomia di 501 km.

La dotazione di serie di questo modello include, tra le altre cose, i sedili sportivi semi-bucket esclusivi GT con rivestimenti in tessuto scamosciato e dettagli verde neon, il Performance Timer, l’impianto audio premium Harman Kardon e le tecnologie GT, tra cui il GT Mode, il Launch Control, l’Electric Dynamic Torque Vectoring Control, il Preview Electronic Controlled Suspension, il Virtual Gear Shift e l’Active Sound Design.

KIA EV4 GT

KIA EV4 GT

Il powertrain con doppio motore elettrico è lo stesso della EV3 GT. In questo caso, però, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,6 secondi. Non cambia la batteria per un'autonomia di 505 km. Parte della dotazione di serie i sedili sportivi semi-bucket esclusivi GT e il volante a tre razze, la configurazione degli interni Black & Neon, il Performance Timer e l’impianto audio premium Harman Kardon.

KIA EV5 GT

KIA EV5 GT

Il suo doppio motore è in grado di erogare 225 kW (306 CV) e 480 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Abbiamo sempre la batteria da 81,4 kWh ma la percorrenza scende a 476 km WLTP.

Curiosità, il veicolo dispone inoltre della modalità Pet Mode di Kia, che mantiene l'abitacolo a una temperatura sicura e confortevole quando un animale domestico viene lasciato brevemente all'interno. Blocca le porte, disattiva gli interruttori e gli allarmi interni e visualizza sullo schermo un messaggio del proprietario.

Modalità di guida

Su EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT sono disponibili diverse modalità di guida. Normal è la modalità più confortevole, con una forza di smorzamento ridotta e un elevato controllo del rollio; Sport offre un assetto più rigido, con una maggiore risposta dinamica e un controllo del rollio superiore; GT Mode adotta uno smorzamento prossimo ai livelli massimi, elevate prestazioni in curva e un alto livello di reattività.

Inoltre, il conducente può selezionare tre diverse configurazioni del sistema Electronic Stability Control per sfruttare appieno la capacità di personalizzare la dinamica del veicolo in tutte le modalità.

Prezzi

Quanto costano i nuovi modelli? Si parte dai 55.450 euro della EV3 GT. Si sale a 60.000 euro per la EV4 GT, mentre la EV5 GT attacca da 63.250 euro.

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