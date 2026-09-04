Anticipazioni

La nuova KIA Sportage si svela un po' di più: design più squadrato e più tecnologia

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3 ore fa - Il camouflage cade: ecco come cambia il SUV

Nuove foto spia per la prossima generazione di KIA Sportage
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KIA Sportage è un modello molto importante per la casa automobilistica coreana, una vera best seller. Ci sono quindi aspettative molto alte per la prossima generazione il cui sviluppo è già in corso. Foto spia del nuovo modello sono già circolate ma le ultime mostrano il SUV con un camuffamento più leggero, senza teli e solo con le pellicole a coprire la carrozzeria. Grazie ai nuovi scatti possiamo quindi farci un'idea più precisa di quello che sta arrivando davvero.

KIA Sportage foto spia

Nuova KIA Sportage, ecco come cambia

Le immagini fanno capire che la prossima generazione della Sportage adotterà forme massicce e uno stile più squadrato, mettendo da parte le linee morbide dell'attuale modello. Più nel dettaglio, possiamo osservare come il SUV presenterà un frontale più verticale con un'ampia griglia. Il paraurti mostra una presa d'aria inferiore rettangolare con il classico alloggiamento al centro per i sensori dei sistemi ADAS. Di profilo si possono osservare i nuovi cerchi bicolore e una linea del tetto quasi piatta che termina con uno spoiler. Il posteriore, quasi verticale, sfoggia un lunotto che sembra piuttosto piccolo. Si intravedono anche i nuovi gruppi ottici, mentre l'alloggiamento della targa che è stato spostato dal portellone al paraurti.

KIA Sportage foto spia

Come cambieranno gli interni? Le nuove foto spia non consentono di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, passati scatti avevano mostrato che il SUV adotterà il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect che ha portato al debutto Hyundai sulla nuova IONIQ 3. Una prima idea di quello che potrebbe arrivare ce la può dare la nuova Hyundai Tucson di cui abbiamo visto da poco le prime foto ufficiali, visto che adotta la medesima piattaforma della nuova KIA Sportage.

Motori

Ovviamente al momento non ci sono informazioni ufficiali per quanto riguarda le motorizzazioni. Verosimilmente possiamo attenderci la disponibilità di unità ibide, sia Full Hybrid e sia Plug-in. Ci sarà comunque modo di scoprire maggiori dettagli sulla nuova generazione del SUV nel corso dei prossimi mesi. Quello che oggi appare chiaro è che la nuova Sportage proporrà un look profondamente differente da quello dell'attuale modello.

Foto spia: CarScoops

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Listino Kia Sportage
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business 160 / 11833.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business 147 / 10834.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business 136 / 10035.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business 160 / 11835.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style 160 / 11836.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business 136 / 10037.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style 147 / 10837.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style 136 / 10037.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition 147 / 10839.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style 160 / 11839.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style 136 / 10039.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition 160 / 11840.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line 136 / 10040.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line 160 / 11842.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line 136 / 10042.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line 136 / 10044.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11844.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus 160 / 11845.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus 136 / 10045.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business 160 / 11846.700 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11847.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus 136 / 10047.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style 160 / 11848.200 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11850.950 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11854.450 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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