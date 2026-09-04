La nuova KIA Sportage si svela un po' di più: design più squadrato e più tecnologia

KIA Sportage è un modello molto importante per la casa automobilistica coreana, una vera best seller. Ci sono quindi aspettative molto alte per la prossima generazione il cui sviluppo è già in corso. Foto spia del nuovo modello sono già circolate ma le ultime mostrano il SUV con un camuffamento più leggero, senza teli e solo con le pellicole a coprire la carrozzeria. Grazie ai nuovi scatti possiamo quindi farci un'idea più precisa di quello che sta arrivando davvero.
Nuova KIA Sportage, ecco come cambia
Le immagini fanno capire che la prossima generazione della Sportage adotterà forme massicce e uno stile più squadrato, mettendo da parte le linee morbide dell'attuale modello. Più nel dettaglio, possiamo osservare come il SUV presenterà un frontale più verticale con un'ampia griglia. Il paraurti mostra una presa d'aria inferiore rettangolare con il classico alloggiamento al centro per i sensori dei sistemi ADAS. Di profilo si possono osservare i nuovi cerchi bicolore e una linea del tetto quasi piatta che termina con uno spoiler. Il posteriore, quasi verticale, sfoggia un lunotto che sembra piuttosto piccolo. Si intravedono anche i nuovi gruppi ottici, mentre l'alloggiamento della targa che è stato spostato dal portellone al paraurti.
Come cambieranno gli interni? Le nuove foto spia non consentono di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, passati scatti avevano mostrato che il SUV adotterà il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect che ha portato al debutto Hyundai sulla nuova IONIQ 3. Una prima idea di quello che potrebbe arrivare ce la può dare la nuova Hyundai Tucson di cui abbiamo visto da poco le prime foto ufficiali, visto che adotta la medesima piattaforma della nuova KIA Sportage.
Motori
Ovviamente al momento non ci sono informazioni ufficiali per quanto riguarda le motorizzazioni. Verosimilmente possiamo attenderci la disponibilità di unità ibide, sia Full Hybrid e sia Plug-in. Ci sarà comunque modo di scoprire maggiori dettagli sulla nuova generazione del SUV nel corso dei prossimi mesi. Quello che oggi appare chiaro è che la nuova Sportage proporrà un look profondamente differente da quello dell'attuale modello.
Foto spia: CarScoops
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).