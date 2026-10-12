KIA Seltos Full-Hybrid debutta al Salone di Parigi 2026. Presto anche a GPL

KIA approfitta del palcoscenico del Salone di Parigi per presentare la Seltos con la nuova motorizzazione Full Hybrid. Il SUV aveva fatto il suo debutto da alcuni mesi nel Vecchio Continente e inizialmente era disponibile con una motorizzazione benzina turbo T-GDI da 1,6 litri da 180 CV. Adesso, debutta la versione Full Hybrid.

Arriva il Full Hybrid

Seltos Full-Hybrid è il primo modello KIA a essere dotato di un sistema e-AWD. Si tratta di una soluzione tecnica che consente una distribuzione precisa della coppia, una migliore trazione e una maggiore stabilità. Il powertrain è composto da un motore di 1,6 litri GDI abbinato a un'unità elettrica per una potenza di 154 CV che sale a 178 CV nella variante con trazione integrale dotata del nuovo sistema e-AWD di KIA.

KIA Seltos Full-Hybrid

In Italia ci sarà anche la Seltos GPL

Solo per il nostro mercato, la casa automobilistica ha deciso di proporre dal 2 novembre il SUV con una versione GPL. Infatti, KIA Seltos sarà disponibile anche con motorizzazione 1.6 T-GDi da 180 CV alimentata a GPL, abbinata al cambio manuale o automatico DCT.

KIA Seltos Full-Hybrid, interni

Ma non è mica finita qui perché in collaborazione con Westport Fuel Systems Italia, la casa automobilistica sta lavorando alla futura versione Tri-Fuel, in modo da poter offrire il SUV con il doppio vantaggio dell'ibrido e del GPL.

Prezzi

Seltos Full-Hybrid è già ordinabile, con le prime vetture disponibili presso le concessionarie italiane dalla seconda metà di novembre. Il prezzo? Si parte da 35.000 euro, con promozioni dedicate in occasione del lancio.

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