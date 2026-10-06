La nuova Kia Sportage 2027 sta arrivando: ecco cosa svelano le foto spia

KIA sta continuando il lavoro di sviluppo della nuova Sportage. Il SUV si caratterizzerà per un design tutto nuovo e dal punto di vista tecnico avrà molto in comune con la nuova Hyundai Tucson che ha fatto da poco il suo debutto ufficiale. Le nuove foto spia mostrano il SUV ancora camuffato con pellicole e teli ma si notano comunque alcuni particolari interessanti. Sommando le novità a quanto sapevamo già, piano piano ci stiamo facendo un'idea di come sarà il nuovo SUV coreano.
Nuova KIA Sportage, ecco come cambierà
Nonostante il camuffamento, possiamo notare chiaramente che il prototipo presenta forme più squadrate di quelle dell'attuale Sportage. Si nota sopratutto dalla forma dei finestrini laterali, privi di curve e caratterizzati da angoli netti. Il frontale è stato ridisegnato e presenta adesso una griglia tutta nuova. Andando avanti, a differenza dell'attuale modello, dove i fari e le luci diurne sono alloggiati in un unico grande gruppo ottico, la Sportage di prossima generazione sembra che adotterà un design con fari sdoppiati. Pare che potrebbero esserci LED sia verticali che orizzontali. Lo capiremo meglio quando sparirà un po' di camuffamento.
Complessivamente, le forme della nuova Sportage 2027 andranno ad allinearsi con quelle dei SUV elettrici di KIA, tra cui EV5 e EV9, entrambi caratterizzati da linee spigolose. L'ampio camuffamento presente al posteriore non permette di vedere, invece, particolari novità.
Le foto spia non consentono di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, ci sarà il nuovo sistema infotainment Pleos Connect. La struttura dell'abitacolo potrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson.
Motori
La nuova KIA Sportage utilizzerà comunque la medesima piattaforma della nuova Hyundai Tucson. Possiamo quindi attenderci un leggero incremento di dimensioni a tutto vantaggio dello spazio interno. Per quanto riguarda i motori, in Europa l'offerta dovrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson e quindi un motore a benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, anche Mild Hybrid, oltre a versione Full Hybrid da 245 CV e Plug-in da 292 CV.
Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo SUV.
Foto spia: CarScoops
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).