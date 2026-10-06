Anticipazioni

La nuova Kia Sportage 2027 sta arrivando: ecco cosa svelano le foto spia

Avatar di Filippo Vendrame,

5 ore fa - Così cambierà il SUV

Le foto spia anticipano un design completamente rinnovato
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

KIA sta continuando il lavoro di sviluppo della nuova Sportage. Il SUV si caratterizzerà per un design tutto nuovo e dal punto di vista tecnico avrà molto in comune con la nuova Hyundai Tucson che ha fatto da poco il suo debutto ufficiale. Le nuove foto spia mostrano il SUV ancora camuffato con pellicole e teli ma si notano comunque alcuni particolari interessanti. Sommando le novità a quanto sapevamo già, piano piano ci stiamo facendo un'idea di come sarà il nuovo SUV coreano.

Nuova KIA Sportage, ecco come cambierà

Nonostante il camuffamento, possiamo notare chiaramente che il prototipo presenta forme più squadrate di quelle dell'attuale Sportage. Si nota sopratutto dalla forma dei finestrini laterali, privi di curve e caratterizzati da angoli netti. Il frontale è stato ridisegnato e presenta adesso una griglia tutta nuova. Andando avanti, a differenza dell'attuale modello, dove i fari e le luci diurne sono alloggiati in un unico grande gruppo ottico, la Sportage di prossima generazione sembra che adotterà un design con fari sdoppiati. Pare che potrebbero esserci LED sia verticali che orizzontali. Lo capiremo meglio quando sparirà un po' di camuffamento.

KIA Sportage foto spia

Complessivamente, le forme della nuova Sportage 2027 andranno ad allinearsi con quelle dei SUV elettrici di KIA, tra cui EV5 e EV9, entrambi caratterizzati da linee spigolose. L'ampio camuffamento presente al posteriore non permette di vedere, invece, particolari novità.

Le foto spia non consentono di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, ci sarà il nuovo sistema infotainment Pleos Connect. La struttura dell'abitacolo potrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson.

KIA Sportage foto spia

Motori

La nuova KIA Sportage utilizzerà comunque la medesima piattaforma della nuova Hyundai Tucson. Possiamo quindi attenderci un leggero incremento di dimensioni a tutto vantaggio dello spazio interno. Per quanto riguarda i motori, in Europa l'offerta dovrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson e quindi un motore a benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, anche Mild Hybrid, oltre a versione Full Hybrid da 245 CV e Plug-in da 292 CV.

KIA Sportage foto spia

Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo SUV.

Foto spia: CarScoops

VEDI ANCHE
Kia Sportage 2028: nuova generazione, design e interni
Kia Sportage, la nuova generazione cambia volto: ecco come potrebbe essere
Kia EV2 Long Range, la prova del B-SUV elettrico
Prova Kia EV2 Long Range: comfort, piacere di guida e 453 km di autonomia per il B-SUV elettrico
KIA PV7 al debutto: più grande della PV5 e 460 km di autonomia
Tags
kia sportagekiafoto spiaanticipazioni

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Kia Sportage
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business 160 / 11833.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business 147 / 10834.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business 136 / 10035.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business 160 / 11835.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style 160 / 11836.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business 136 / 10037.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style 147 / 10837.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style 136 / 10037.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business 160 / 11838.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition 147 / 10839.000 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style 160 / 11839.500 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style 136 / 10039.500 €
Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition 160 / 11840.000 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line 136 / 10040.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line 160 / 11842.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line 136 / 10042.250 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line 136 / 10044.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11844.250 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus 160 / 11845.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus 136 / 10045.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business 160 / 11846.700 €
Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11847.750 €
Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus 136 / 10047.750 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style 160 / 11848.200 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line 160 / 11850.950 €
Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus 160 / 11854.450 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Kia
Kia
Vedi anche