La nuova Kia Sportage 2027 sta arrivando: ecco cosa svelano le foto spia

KIA sta continuando il lavoro di sviluppo della nuova Sportage. Il SUV si caratterizzerà per un design tutto nuovo e dal punto di vista tecnico avrà molto in comune con la nuova Hyundai Tucson che ha fatto da poco il suo debutto ufficiale. Le nuove foto spia mostrano il SUV ancora camuffato con pellicole e teli ma si notano comunque alcuni particolari interessanti. Sommando le novità a quanto sapevamo già, piano piano ci stiamo facendo un'idea di come sarà il nuovo SUV coreano.

Nuova KIA Sportage, ecco come cambierà

Nonostante il camuffamento, possiamo notare chiaramente che il prototipo presenta forme più squadrate di quelle dell'attuale Sportage. Si nota sopratutto dalla forma dei finestrini laterali, privi di curve e caratterizzati da angoli netti. Il frontale è stato ridisegnato e presenta adesso una griglia tutta nuova. Andando avanti, a differenza dell'attuale modello, dove i fari e le luci diurne sono alloggiati in un unico grande gruppo ottico, la Sportage di prossima generazione sembra che adotterà un design con fari sdoppiati. Pare che potrebbero esserci LED sia verticali che orizzontali. Lo capiremo meglio quando sparirà un po' di camuffamento.

KIA Sportage foto spia

Complessivamente, le forme della nuova Sportage 2027 andranno ad allinearsi con quelle dei SUV elettrici di KIA, tra cui EV5 e EV9, entrambi caratterizzati da linee spigolose. L'ampio camuffamento presente al posteriore non permette di vedere, invece, particolari novità.

Le foto spia non consentono di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, ci sarà il nuovo sistema infotainment Pleos Connect. La struttura dell'abitacolo potrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson.

KIA Sportage foto spia

Motori

La nuova KIA Sportage utilizzerà comunque la medesima piattaforma della nuova Hyundai Tucson. Possiamo quindi attenderci un leggero incremento di dimensioni a tutto vantaggio dello spazio interno. Per quanto riguarda i motori, in Europa l'offerta dovrebbe essere molto simile a quella della nuova Tucson e quindi un motore a benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, anche Mild Hybrid, oltre a versione Full Hybrid da 245 CV e Plug-in da 292 CV.

KIA Sportage foto spia

Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo SUV.

Foto spia: CarScoops

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