Kia Sportage, la nuova generazione cambia volto: ecco come potrebbe essere

La Kia Sportage rappresenta uno dei modelli centrali della gamma del costruttore coreano ed è il suo modello più venduto in diverse aree del mondo (leggi la prova di Kia Sportage).
Una Sportage sempre più importante
I risultati ottenuti hanno contribuito alle performance record registrate dall'azienda nell'agosto 2026, mentre il modello punta a chiudere l'anno con un nuovo record di vendite. Dopo le recenti foto spia della prossima generazione, il SUV crossover compatto si prepara quindi a un'evoluzione significativa. Gli scatti hanno mostrato una vettura priva di mimetizzazioni, caratterizzata da proporzioni più squadrate (guarda le prime foto spia di nuova Kia Sportage).
Kia Sportage: i render non ufficiali del digital designer Kelsonik la immaginano così
Più spazio e un abitacolo rinnovato
Le immagini della futura Sportage evidenziano un design più verticale, accompagnato da un maggiore spazio per gli occupanti. Il progetto dovrebbe inoltre portare a un completo rinnovamento degli interni, con l'introduzione del sistema di infotainment Pleos Connect.
La nuova Sportage arriva dopo la quinta generazione, entrata in produzione nel 2021, e dopo il restyling annunciato nel 2024 per il model year 2026. Le foto hanno attirato anche l'attenzione dei creatori digitali: tra questi c'è Nikita Chuicko, conosciuto sui social come Kelsonik, che ha realizzato una propria interpretazione CGI della prossima generazione.
La possibile evoluzione dello stile
La ricostruzione digitale immagina la nuova generazione in una tinta bianco latte con tetto e montanti neri. Le proporzioni appaiono maggiori rispetto al modello attuale, con portiere posteriori più ampie, lunotto più verticale e una linea del tetto meno inclinata verso la coda.
Nella parte anteriore rimangono alcuni elementi riconoscibili, come le luci diurne a LED color ambra con forma a boomerang, i fari verticali e una griglia sostanzialmente invariata. Dietro, invece, la CGI propone fanali a LED più sottili e un portellone più verticale. Si tratta comunque di una rappresentazione non ufficiale: il progetto del digital designer interpreta le informazioni emerse dalle foto spia e non costituisce un'anticipazione del design definitivo. Voi cosa ne pensate di questa interpretazione del SUV coreano? Diteci la vostra.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.