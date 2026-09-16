Prova Kia EV2 Long Range: comfort, piacere di guida e 453 km di autonomia per il B-SUV elettrico

Il movimento è il filo conduttore di Kia Open Lab, il nuovo laboratorio creativo di Kia Italia nato per mettere in contatto mobilità, cultura e persone. La piattaforma si fonda su una promessa chiara: creare uno spazio aperto alla community in cui proprio il movimento diventa fonte di ispirazione e partecipazione.

Kia Open Lab è il contesto della prova

Il debutto del progetto, legato al mondo del tennis e agli Australian Open con due brand ambassador di primo piano come Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, è stato anche l'occasione per salire a bordo della nuova Kia EV2, qui nella versione Long Range. Il nuovo B-SUV elettrico della Casa coreana punta a ritagliarsi uno spazio nel mercato delle compatte a zero emissioni sottolineando la sua versatilità (scopri tutti i dati di Kia EV2 Long Range).

In altre parole, una BEV pensata non soltanto per muoversi nel traffico quotidiano, ma anche per accompagnarvi nei tragitti più lunghi. Il risultato è un SUV elettrico compatto che gioca la sua partita su tre fronti: ingombri contenuti, tecnologia e autonomia.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: il tennista Lorenzo Musetti (al centro) con i dirigenti Kia

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: il design ''boxy'' del compatto B-SUV elettrico

A colpire, una volta parcheggiata la EV2, sono innanzitutto lo stile moderno e le sue proporzioni. Le forme, con spigoli piuttosto evidenti, sono il marchio di fabbrica dei modelli più recenti di Kia. Ammetto che prediligo un design appena più morbido e fluido, ma si tratta di gusti personali. Tuttavia, lo stile “boxy” ben equilibrato ha il pregio di non passare inosservato.

Family feeling

E una certa familiarità con tutta la gamma della casa coreana arriva soprattutto dalla zona anteriore, con la firma luminosa Star Map. I punti luce a LED verticali rendono subito riconoscibile i nuovi modelli del marchio asiatico. Inoltre, la EV2 con i suoi 4,06 metri di lunghezza, rimane sufficientemente compatta per infilarsi negli spazi cittadini più stretti, ma dentro non sembra affatto una piccola auto.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: interni spaziosi ed eleganti per un SUV lungo 4,06 metri

L’ambiente è ospitale e ben sfruttato. C'è una buona abitabilità per quattro persone. I comandi sono a portata di mano anche se la leva per selezionare la marcia è un po' nascosta dietro il volante. Bene anche la disponibilità di vani per appoggiare tanti piccoli oggetti e la percezione di avere sempre i centimetri giusto per spalle e gambe. Anche dietro, lo spazio per le ginocchia è buono e il pavimento piatto è un vantaggio per i piedi, mentre il bagagliaio da 362/1.201 litri aggiunge quel pizzico di praticità che serve nell'utilizzo quotidiano.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: i tre display del sistema infotelematico di bordo

L'abitacolo moderno e funzionale segue il linguaggio degli ultimi modelli della casa coreana, con una plancia ordinata, finiture pregevoli, tessuti piacevoli da toccare (anche pelle/tessuto sulle versioni GTLine e Black Line) e tanta tecnologia a portata di mano. Il sistema di infotainment si sviluppa attraverso tre display digitali: quelli da 12,3” per quadro strumenti e infotainment e quello da 5,3” per la climatizzazione, collocato in mezzo agli altri due.

Ci sono anche Apple CarPlay e Android Auto per integrare lo smartphone, che può essere caricato in modalità wireless, mentre gli aggiornamenti OTA consentono di mantenere aggiornate diverse funzioni della vettura senza passare dall'officina. La dotazione comprende anche Digital Key 2.0 e ADAS fino al livello 2 della guida assistita.

Motore elettrico, anteriore Potenza - coppia max 136 CV - 250 Nm Velocità - acc. 0-100 km/h 161 km/h - 9,5 secondi Cambio - trazione presa diretta - anteriore Dimensioni - baule 4,06 x 1,80 x 1,58 - 362/1.201 litri Batteria - autonomia 61 kWh - fino a 453 km Ricarica CA 11-22 kW - CC fino a 115 kW Tempo di ricarica 10%-80% in circa 30 minuti Prezzo da 33.350 euro

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: atteria da 61 kWh e autonomia fino a 453 km

La Long Range è la versione da guardare se l'obiettivo è utilizzare la EV2 anche oltre il perimetro urbano. Sotto il pianale c'è la piattaforma E-GMP a 400 V, abbinata a una batteria da 61 kWh che permette di dichiarare un'autonomia fino a 453 km nel ciclo WLTP.Il motore e la trazione sono anteriori, con potenza di 100 kW (136 CV) e coppia di 250 Nm, contro i 147 CV della versione con batteria da 42,2 kWh.

Numeri che raccontano una vettura pensata per l'efficienza e la facilità d'uso nei centri urbani come fuori dal traffico. Anche la ricarica è pensata per la vita reale: in AC si arriva a 11 kWoppure 22 kW, mentre alle colonnine rapide in DC si raggiungono 115 kW. Kia dichiara così un passaggio dal 10% all'80% in circa mezz'ora. E quando l'energia serve fuori dall'auto, entrano in gioco V2L e V2G, due tecnologie che ampliano le possibilità di utilizzo della batteria sfruttando l’energia avanzata dopo la guida.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: il B-SUV elettrico offre comfort e piacere di guida

È però quando mi sono messo al volante che la EV2 mi ha mostrato il suo carattere. La prima sensazione è quella di una vettura immediata e intuitiva: è agile in città, si lascia guidare con facilità e il motore elettrico risponde subito al comando dell'acceleratore. Fuori dal traffico diventa piacevole e dinamica, con un comportamento che non cerca effetti speciali ma punta sulla naturalezza. Lo sterzo leggero ma comunicativo aiuta nelle manovre e diventa progressivamente più consistente quando si va un po’ più veloci.

Buon comfort e prestazioni vivaci

Le sospensioni ben tarate fanno il loro lavoro sulle imperfezioni dell'asfalto e contribuiscono a una guida equilibrata, mentre l'erogazione vivace regala uno scatto rapido da fermo. La frenata rigenerativa è efficace e permette di recuperare energia e gestire bene i rallentamenti, soprattutto nel traffico. Per la Long Range, lo 0-100 km/h richiede 9,5 secondi: non è un dato eclatante, ma è più che sufficiente nell'uso quotidiano.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab: un momento della presentazione alla stampa

La gamma della EV2 Long Range si articola negli allestimenti Air, Earth, GTLine e Black Line con prezzi a partire rispettivamente da 33.350 euro, 37.350 euro, 40.150 euro e 43.850 euro (guarda homepage e configuratore Kia Italia).

Il punto, insomma, non è soltanto avere un urban SUV elettrico da poco più di quattro metri: la EV2 Long Range mette insieme buona autonomia, spazio, tecnologia e una dinamica di guida semplice e piacevole. Vi ho convinto? Ditemi la vostra.

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