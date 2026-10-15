Volkswagen ID. Polo vs Kia EV2: specifiche tecniche a confronto

Poco più di 4 metri e prezzi d'attacco quasi identici: ecco come si differenziano la nuova compatta tedesca e il B-SUV coreano

Volkswagen ID. Polo e Kia EV2 sono due tra le più importanti novità 2026 nel segmento delle piccole elettriche. Misurano poco più di 4 metri e prsentano un prezzo d'attacco simile: 26.100 euro la tedesca, 26.600 euro la coreana.

La Polo elettrica punta su un bagagliaio più grande e su una gamma motori articolata, con potenze fino a 211 CV. La EV2 risponde con una batteria da 42,2 kWh già nella versione d'accesso. Volkswagen ha aperto a settembre gli ordini dell'intera gamma, mentre la Kia è ordinabile in Italia da marzo.

Andiamo a mettere a confronto le loro schede tecniche per scoprire pregi e differenze.

Volkswagen ID. Polo è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm. Il passo è di 2.600 mm. Poggia sulla piattaforma MEB+ e ha la trazione anteriore. Il frontale presenta fari allungati uniti da una barra luminosa e anche il logo può essere illuminato. Dietro troviamo un'altra barra a LED che collega i gruppi ottici, con il lettering ID. POLO sotto il logo Volkswagen.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab

I cerchi arrivano fino a 19 pollici. Trattandosi di un'elettrica, l'aerodinamica è stata curata molto: il Cx è di poco superiore a 0,26. Per i bagagli ci sono 435 litri, che salgono a 1.243 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Kia EV2 è lunga 4.060 mm, larga 1.800 mm e alta 1.575 mm, con un passo di 2.565 mm. In lunghezza siamo alla pari. La Polo è più larga di 16 mm e ha un passo più lungo di 35 mm. La coreana è più alta di 45 mm.

Lo stile ricalca quello degli altri modelli elettrici della casa, in scala ridotta. Sul frontale spicca la firma luminosa star-map, mentre le protezioni in plastica sui passaruota richiamano il mondo dei crossover. I cerchi sono da 16, 18 o 19 pollici, questi ultimi riservati alla GT-Line.

Volkswagen ID. Polo

Il bagagliaio della EV2 offre 362 litri e supera i 1.200 litri con i sedili posteriori abbattuti. Davanti c'è anche un piccolo frunk da 15 litri, buono per contenere i cavi di ricarica. Sul fronte dello spazio per le valigie, quindi, la I. Polo elettrica garantisce più spazio.

Nell'abitacolo della ID. Polo, Volkswagen ha rinunciato all'eccessivo minimalismo e sono tornati alcuni tasti fisici. Dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Al centro della plancia troviamo l'infotainment da 13 pollici con una nuova interfaccia. Sotto lo schermo ci sono pulsanti separati per il climatizzatore e per le luci di emergenza.

Tra il caricatore wireless e i portabicchieri c'è una comoda rotella per volume, brani e stazioni radio. Il quadro strumenti è personalizzabile e nasconde una chicca per nostalgici: una modalità retrò che ricorda la Golf degli anni '80. L'illuminazione ambiente ID. Light si estende anche alle portiere anteriori.

Violkswagen ID. Polo

Anche la Kia EV2 non affida tutto allo schermo come la tedesca. Per la climatizzazione ci sono comandi fisici, molto più pratici nell'uso di tutti i giorni. La plancia ospita tre display: strumentazione da 12,3 pollici, schermo del clima da 5,3 pollici e infotainment da 12,3 pollici. Non mancano Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti OTA.

Attenzione però alla versione d'accesso. La Light ha il sistema semplificato ccNC Lite. La grafica è la stessa ma ci sono meno funzioni e manca il navigatore Kia integrato. I materiali alternano plastiche dure a rivestimenti più morbidi, come il tessuto, con assemblaggi ben fatti.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab

La EV2 è omologata per 5 persone, ma la Light ne ha solo 4. Dietro, in quel caso, c'è un divanetto per due. Nelle altre versioni il pavimento è praticamente piatto. Due adulti di circa 175 cm viaggiano comodi anche sulle lunghe distanze.

Sul fronte della sicurezza le due rivali si equivalgono. Entrambe offrono i sistemi ADAS più recenti, fino ad evere la guida assistita di Livello 2.

La ID. Polo usa il nuovo motore elettrico APP 290 in tre livelli di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV. Le prime due hanno una batteria LFP da 37 kWh utilizzabili e arrivano a 330 km di autonomia. La più potente monta una batteria NMC da 52 kWh e raggiunge 455 km.

In corrente continua si arriva a 90 kW con la 37 kWh e a 105 kW con la 52 kWh. In alternata il limite è di 11 kW per tutte. La velocità massima è di 160 km/h. C'è anche la ricarica bidirezionale Vehicle-to-load (V2L), che alimenta dispositivi elettrici fino a 3,6 kW. Per chi vuole il massimo c'è la GTI da 226 CV.

Kia EV2 Long Range e Kia Open Lab

La Kia EV2 si propone in due versioni. La Standard Range ha un motore da 147 CV, una batteria da 42,2 kWh e 317 km di autonomia. Scatta da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi. La Long Range ha 135 CV, una batteria da 61 kWh e fino a 453 km di autonomia. Lo scatto 0-100 km/h richiede 9,5 secondi. La velocità massima è di 161 km/h per entrambe.

Con i cerchi da 19 pollici di GT-Line e Black-Line la stima scende a 418 km, in attesa dell'omologazione definitiva. In corrente continua servono circa 29-30 minuti per passare dal 10 all'80%. In alternata si arriva a 11 kW, con un caricatore da 22 kW tra gli optional. Presenti anche la ricarica bidirezionale V2L e il Plug&Play alle colonnine compatibili.

Volkswagen ID. Polo Kia EV2 Piattaforma MEB+ E-GMP Trazione anteriore anteriore Lunghezza 4.053 mm 4.060 mm Larghezza 1.816 mm 1.800 mm Altezza 1.530 mm 1.575 mm Passo 2.600 mm 2.565 mm Bagagliaio 435 litri (1.243 con sedili abbattuti) 362 litri (oltre 1.200 con sedili abbattuti) + frunk da 15 litri Potenza 116 CV, 135 CV, 211 CV 147 CV, 135 CV Batteria 37 kWh, 52 kWh 42,2 kWh, 61 kWh Autonomia fino a 330 km (37 kWh), fino a 455 km (52 kWh) fino a 317 km (42,2 kWh), fino a 453 km (61 kWh) Ricarica in DC fino a 90 kW (37 kWh), fino a 105 kW (52 kWh) 10-80% in 29-30 minuti Ricarica in AC 11 kW 11 kW (22 kW opzionale) Velocità massima 160 km/h 161 km/h Display 10,25'' + 13'' 12,3'' + 12,3'' (+ 5,3'' clima) Prezzo da 26.100 euro da 26.600 euro

La Volkswagen ID. Polo parte da 26.100 euro con l'allestimento Trend da 116 CV. Con la promozione di lancio il prezzo scende a 24.900 euro.

La Kia EV2 attacca dai 26.600 euro della Light. Il listino sale con Air, Earth e GT-Line. Con la batteria da 61 kWh si arriva intorno ai 40.000 euro. In cima alla gamma c'è la nuova Black-Line, che costa ancora di più.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags