ID. Tiguan: Volkswagen Italia conferma il debutto a ottobre e le vendite a inizio 2027

Volkswagen conferma la nuova ID. Tiguan: premiére a ottobre e arrivo sul mercato a inizio 2027, affiancando Tiguan termica e ibrida

Volkswagen ha deciso di fare ordine e di puntare su nomi familiari che non hanno bisogno di presentazioni. Dopo i recenti annunci di ID. Polo e ID. Cross, la Casa tedesca ha confermato l'arrivo della nuova Volkswagen ID. Tiguan. Il modello si mostrerà per la prima volta a inizio ottobre 2026, mentre per vederlo nelle concessionarie dovrai pazientare fino all'inizio del 2027.

Un nome pesante per riorganizzare il listino

Diciamoci la verità: le sigle numeriche utilizzate negli ultimi anni rischiavano di creare un po' di confusione tra chi entrava in showroom. Con questa mossa, il brand ritrova le sue radici per darti un orientamento più chiaro e immediato. La ID. Tiguan si presenta come un SUV elettrico di nuova generazione dal design completamente rivisto, nato per offrire la sensazione di un veicolo di categoria superiore.

Ma c'è una svolta importante nella gamma: l'arrivo della ID. Tiguan segna ufficialmente il capolinea per le Volkswagen ID.4 e ID.5, che non saranno più prodotte. Una semplificazione netta del listino per concentrare le forze su un concetto di vettura ben definito e collaudato.

Volkswagen ID. Tiguan, 3/4 anteriore

L'elettrica affianca la Tiguan tradizionale

Se non ti senti ancora pronto al passaggio al 100% elettrico, puoi stare tranquillo. La strategia prevede la convivenza tra le due anime: la ID. Tiguan a zero emissioni verrà proposta insieme alla Tiguan con motorizzazioni a combustione e ibride.

D'altronde parliamo della vettura più venduta al mondo sia per il marchio Volkswagen sia per l'intero Gruppo, capace di superare il milione di consegne nell'ultimo anno insieme alla derivata Tayron e con oltre 8,3 milioni di unità prodotte nella sua storia.

Come evidenziato dal CEO Thomas Schäfer, la volontà è quella di mantenere intatti i capisaldi di una ''True Volkswagen'': spazio generoso, comandi intuitivi e tecnologie innovative, declinati in chiave moderna per la mobilità sostenibile.

Collaudi finali e debutto imminente

In questo momento i prototipi della nuova ID. Tiguan stanno affrontando gli ultimi test su strada coperti dalle classiche pellicole mimetiche. Non dovrai attendere molto per vederla senza veli: la prima mondiale è fissata per i primi giorni di ottobre, momento in cui verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche di questo nuovo C-SUV elettrico.

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