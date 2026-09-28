Volkswagen ID. Tiguan: prime foto e anticipazioni ufficiali sul nuovo SUV elettrico

Dopo aver rispolverato sigle storiche con la ID. Polo e la ID. Cross, per ribattezzare alcuni dei suoi modelli elettrici già noti, la Casa tedesca compie il passo successivo: nei primi mesi del 2027 debutterà ufficialmente sul mercato la nuova Volkswagen ID. Tiguan.

L'idea alla base è semplice: sfruttare una denominazione fortemente affermata sul mercato per darti un punto di riferimento immediato e attrarti verso il nuovo dandoti l'impressione di qualche cosa che già conosci e apprezzi.

Ed ecco che à la nuova ID. Tiguan andrà gradualmente a raccogliere l'eredità delle attuali ID.4 e ID.5, affiancandosi in gamma alle versioni tradizionali della Tiguan con motori termici ed ibridi. Per vederla svelata bisognerà attendere la prima metà di ottobre, periodo fissato per la presentazione mondiale; fino ad allora, la vettura continuerà i suoi test su strada vestita delle classiche pellicole mimetiche.

Volkswagen ID. Tiguan, vista laterale

Perché scommettere sul marchio Tiguan

In casa Volkswagen la decisione di unire la famiglia ID. al nome Tiguan risponde a una logica di prodotto ben precisa. Come ha evidenziato Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, con oltre 8,3 milioni di esemplari prodotti la Tiguan rappresenta a tutti gli effetti un pilastro dell'identità del brand.

Portare questo nome nell'era delle emissioni zero significa confermare i valori che già conosci: design curato, grande abitabilità a bordo, comandi intuitivi e tecnologia di alto livello. Mantenere a listino sia le versioni tradizionali sia quella 100% elettrica permette a Volkswagen di coprire ogni tipo di esigenza, lasciandoti la massima libertà di scelta sulla motorizzazione più adatta alle tue abitudini di guida.

Volkswagen ID. Tiguan, il posteriore

I numeri di un best-seller globale

Per comprendere quanto pesi questo modello nelle strategie del Costruttore, basta guardare i volumi di vendita. La Tiguan è attualmente l'auto più venduta al mondo sia per il singolo marchio Volkswagen sia per l'intero Gruppo. Soltanto nell'ultimo anno, sommando le vendite della Tiguan e della sorella Tayron, le consegne globali hanno superato un milione di unità.

Anche sul fronte elettrico i volumi sono ormai di assoluto rilievo: la coppia composta da ID.4 e dalla variante SUV coupé ID.5 ha superato quota 950.000 consegne dal 2021 ad oggi, posizionandosi tra le famiglie di auto a batteria di maggior successo per Volkswagen AG. L'arrivo della ID. Tiguan si prospetta quindi come un passaggio chiave per consolidare questi risultati.

VEDI ANCHE

Tags