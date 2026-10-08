Volkswagen ID. Polo GTI, la prima GTI elettrica è pronta: partono di preordini

La nuova Volkswagen ID. Polo GTI è la prima GTI elettrica della casa tedesca. Modello che è stato presentato in occasione dei 50 anni dal lancio della Golf GTI del 1976. Adesso, per questa piccola sportiva inizia la fase commerciale. Volkswagen infatti iniziato ad aprire i preordini in Europa.

Una piccola hot hatch elettrica

Ricordiamo le principali caratteristiche di questo modello. Lo stile è quello della nuova ID. Polo, con una serie di ritocchi per rendere il look della vettura più sportiveggiante, ma senza eccessi. Per esempio, troviamo la classica striscia di colore rosso che attraversa tutto il frontale, elemento comune a tutte le ultime GTI. Sempre davanti troviamo la scritta GTI in rosso e il logo Volkswagen retroilluminato. Non mancano poi le minigonne sportive e gli specifici cerchi in lega da 19 pollici. Al posteriore c'è un nuovo spoiler specifico per questo modello alla fine del tetto.

Volkswagen ID. Polo GTI

Ache gli interni hanno ricevuto al cura ''GTI''. Troviamo per esempio le cuciture di colore rosso a contrasto sul nuovo volante sportivo GTI. C'è poi una sottile striscia rossa che percorre l'intera larghezza del cruscotto. Le cuciture rosse sono presenti anche sulle portiere e sui bordi esterni anteriori dei sedili sportivi premium di serie. Ovviamente non manca la tecnologia con la strumentazione digitale da 10,25 pollici e sistema infotainment da 12,9 pollici.

Motore: 226 CV per divertirsi

Il powertrain della ID. Polo GTI è un motore elettrico da 226 CV e 290 Nm di coppia che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. In base al feedback dei clienti, la velocità massima è stata fissata a 190 km/h. Dunque, più dei 175 km/h dichiarati al momento della presentazione. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh che permette un'autonomia WLTP di 431 km. Accumulatore che in corrente continua può essere ricaricato fino a una potenza di picco pari a 105 kW.

Volkswagen ID. Polo GTI, interni

Non solo potenza perché i tecnici tedeschi hanno lavorato pure sul setup di assetto e telaio. Per esempio, troviamo un differenziale autobloccante anteriore a controllo elettronico e il telaio adattivo DCC.

Prezzo

La gamma di equipaggiamenti opzionali comprende un tetto panoramico in vetro, sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni con funzione massaggio pneumatica e un impianto audio Harman Kardon da 425 watt. Volkswagen offre come optional la nuova generazione di ''Connected Travel Assist''. Il prezzo italiano ancora non è stato comunicato ma sappiamo che in Germania si parte da 39.995 euro.

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