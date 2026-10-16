Nuova Volkswagen ID. Tiguan: aprono gli ordini. Cosa offre di serie a 41.100 euro

Ordinabile la nuova Volkswagen ID. Tiguan elettrica: autonomia fino a 605 km, motori da 190 a 299 CV. Scopri prezzi e dettagli

In casa Volkswagen il processo di elettrificazione compie un altro passo strategico importante. Dopo aver toccato modelli storici e di grande diffusione come Polo e T-Cross, la spinta verso le zero emissioni coinvolge ora direttamente uno dei pilastri fondamentali della gamma di Wolfsburg: la Volkswagen Tiguan. Nasce così la nuova ID. Tiguan, variante al 100% elettrica che punta a raccogliere l'eredità del celebre C-SUV proponendo un'impostazione stilistica inedita, maggiore spazio a bordo e tecnologie di ultima generazione.

I listini ufficiali partono da 44.750 euro, un prezzo che scende a 41.100 euro sfruttando le formule previste con permuta o rottamazione. Il debutto nelle concessionarie italiane è programmato per i primi mesi del 2027, quando affiancherà in listino (senza mandarle in pensione) le versioni tradizionali a benzina, diesel e ibride.

Dimensioni, piattaforma e abitabilità a bordo

Sotto il profilo costruttivo, la Volkswagen ID. Tiguan nasce sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen. Le dimensioni esterne dicono 4,6 m di lunghezza e un passo pari a 2,77 m, proporzioni studiate per offrire un'ottima abitabilità interna per cinque occupanti.

La capacità di carico del bagagliaio si attesta su 534 litri. A questa volumetria si aggiungono 32 litri nel vano anteriore (il cosiddetto frunk), uno spazio comodo e ben pensato per riporre i cavi di ricarica senza dover svuotare il vano principale. Esteticamente il modello segue il linguaggio Pure Positive, con linee tese ma pulite che puntano a dare al SUV un'impostazione visiva solida e matura.

Volkswagen ID. Tiguan, il frunk

Interni, tecnologia e la chicca della modalità Retro

L'abitacolo fa un salto in avanti per finiture ed ergonomia. La plancia propone una configurazione completamente digitale dominata dal Digital Cockpit da 10 pollici per il guidatore e dallo schermo centrale da 15 pollici dedicato all'infotainment. Su questo modello debutta inoltre, per la prima volta su una Volkswagen destinata al mercato europeo, un display opzionale da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore.

Non mancano soluzioni pratiche pensate per semplificare la vita a bordo: tornano alcuni pulsanti fisici per gestire le funzioni principali, ci sono due piastre di ricarica wireless per smartphone con standard Qi2 e sul volante troviamo comandi multifunzione tradizionali.

Per i nostalgici della storia di Wolfsburg c'è poi una funzione sfiziosa: la modalità Retro, che consente di mostrare nel cruscotto digitale la grafica con illuminazione blu e rossa tipica della Golf IV, personalizzando al contempo il display centrale con grafiche ispirate a sei modelli d'epoca della marca.

Motori, trazione e autonomia fino a 605 km

La gamma al lancio si articola in tre differenti configurazioni meccaniche e due tagli di batteria (58 kWh e 77 kWh netti), suddivise negli allestimenti Life e Style:

140 kW (190 CV): trazione posteriore e batteria da 58 kWh.

210 kW (286 CV): trazione posteriore e batteria da 77 kWh.

220 kW (299 CV): trazione integrale 4MOTION e batteria da 77 kWh.

Per quanto riguarda l'efficienza, l'autonomia WLTP dichiarata arriva fino a un massimo di 605 km nelle versioni con accumulatori da 77 kWh. La capacità di traino varia invece da 1.800 kg per la versione da 58 kWh fino a 2.000 kg per le varianti dotate della batteria più capiente.

Volkswagen ID. Tiguan, l'abitacolo

Cosa offre di serie l'allestimento base Life

L'allestimento d'accesso Life propone una dotazione di serie decisamente completa sia sotto il profilo del comfort sia per la sicurezza attiva. Ecco le principali dotazioni che trovi comprese nel prezzo di partenza:

Fari anteriori e posteriori a LED con regolazione automatica abbaglianti (Light Assist)

Climatizzatore automatico ''Air Care Climatronic'' a tre zone

Sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldabili

Volante multifunzione riscaldabile

Rivestimenti sedili in tessuto, tappetini anteriori/posteriori e pedali in acciaio con design ''Play/Pause''

Illuminazione ambiente Ambient Light regolabile su 10 tonalità

Keyless Entry & Go con sistema Safelock per apertura ed avviamento senza chiavi

Sensore pioggia, presa 12V nel bagagliaio e sistema Tire Mobility Set (niente gomma di scorta, quindi)

Sistema di navigazione ''Innovision'' Pro con display touch centrale da 15 pollici e Digital Cockpit

Assistente vocale intelligente IDA e telefonia Comfort

App-Connect con funzionalità Wireless (Apple CarPlay e Android Auto)

4 prese USB-C ad alta potenza (45W) dedicate alla ricarica (2 anteriori e 2 posteriori)

Impianto audio con 6+1 altoparlanti e ricezione radio digitale DAB+

Adaptive Cruise Control)

Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni/ciclisti e assistente alla svolta

Front Cross Traffic Assist, Lane Assist (mantenimento corsia) e Side Assist con Rear Traffic Alert ed Exit Warning

Retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Riconoscimento della segnaletica stradale e rilevatore distrazione/stanchezza del conducente

Promozioni e formule d'acquisto

In fase di lancio, la Volkswagen ID. Tiguan Life 58 kWh da 190 CV viene offerta con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen. Prevedendo permuta o rottamazione, la rata è di 399 euro al mese per 48 mesi, a fronte di un anticipo di 8.500 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,79%) e con 40.000 km inclusi. L'offerta comprende la garanzia ufficiale sulla batteria di 8 anni o 160.000 km e l'estensione di garanzia Extra Time per 2 anni o 80.000 km.

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