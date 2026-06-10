Nuova Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI ACT Life DSG: prova su strada 2026

Abbiamo provato la nuova Volkswagen T-Roc 2026 con motore 1.5 eTSI mild hybrid da 150 CV. Cresce nelle dimensioni, migliora nella qualità percepita e si avvicina sempre di più ai SUV di categoria superiore

La nuova Volkswagen T-Roc mi arriva bianca con il tetto nero. Su questa carrozzeria funziona: la linea del tetto si stacca, l'auto acquista carattere, nel traffico milanese non se la fila nessuno. Ma la vera notizia è un'altra: non è più la T-Roc che ricordavo.

Questa nuova Volkswagen T-Roc non è un aggiornamento, è un salto di categoria. Con 4,37 metri di lunghezza cresce di 12 centimetri rispetto alla generazione uscente e si posiziona esattamente a metà strada tra la vecchia T-Roc (4,25 metri) e la nuova Tiguan di seconda generazione, che misura 4,54 metri.

Volkswagen T-Roc, vista laterale

Chi stava valutando un SUV di segmento C, come una Tiguan o una Nissan Qashqai, può riconsiderare la T-Roc senza rinunciare quasi a nulla in termini di abitabilità, pagando sensibilmente di meno rispetto a Tiguan (non a Qashqai — leggi la mia prova della Nissan Qashqai e-power 2026). E con i suoi 1.475 kg pesa circa 200 kg in meno della Tiguan.

Non sono solo i centimetri a fare la differenza. La nuova Volkswagen T-Roc abbandona la piattaforma MQB A1 della prima generazione, quella della vecchia Golf 7, e adotta la MQB Evo di Tiguan e Passat. Con lei arrivano le sospensioni multilink al posteriore anche su alcune versioni a trazione anteriore al posto del vecchio ponte torcente: un cambio tecnico reale, che si sente guidando.

Il 1.5 TSI da 150 CV con tecnologia ACT e mild hybrid a 48V è il motore giusto per questa auto, brillante ed equilibrato per la Volkswagen T-Roc. Nel traffico urbano e su percorso misto la risposta è pronta, con il DSG a 7 rapporti che lavora fluido e invisibile. La disattivazione dei cilindri è impercettibile e contribuisce a consumi onesti: Volkswagen dichiara 5,4 litri per 100 km nel ciclo WLTP, nel mio utilizzo mi sono assestato tra 6,5 e 7 litri per 100 km su percorso misto, realistici per la categoria.

Volkswagen T-Roc, 3/4 posteriore

Lo sterzo è leggero e sempre preciso, anche sulle strade di montagna è un valido amico alla guida unito all'assetto sempre fermo che trasmette confidenza, con un po' di precisione che è merito anche dei cerchi da 18'' che monta questa Volkswagen T-Roc (optional 550€).

La versione da 150 CV del 1.5 mild hybrid ACT, oltre a quel brio in più che non guasta, rispetto alla versione 116 CV monta il retrotreno multilink al posto del ponte torcente, che fa la differenza se vi piace scolpire le traiettorie. In città manovro con disinvoltura, aiutato dalla sagoma alta del cofano che rimane visibile fino agli angoli e rende semplice capire dove finisce l'auto. In autostrada l'assetto è granitico e la T-Roc macina chilometri senza fatica, senza necessità di micro-movimenti al volante.

La T-Roc non è sportiva e non vuole esserlo, magari non te ne innamori, ma è una buona compagna di viaggio. Chi cerca emozioni forti aspetti la T-Roc R, oltre 300 CV in arrivo. Chi cerca un'auto che si guida volentieri ogni giorno è già servito.

In città e su extraurbano il comfort è soddisfacente anche con i cerchi da 18''. Il multilink posteriore si nota sui fondi irregolari, dove la vecchia T-Roc accusava di più il colpo. La posizione di guida rialzata garantisce visibilità e senso di controllo, anche se trovo una posizione del sedile abbastanza bassa anche per me che cerco sempre la posizione meno verticale possibile.

Volkswagen T-Roc, primo piano cerchi in lega

In autostrada la T-Roc è meno silenziosa di quanto mi aspettassi: rumorosità aerodinamica e del fondo stradale si fanno sentire a velocità sostenute. Non è fastidioso, ma l'isolamento acustico generale ad andature autostradali mostra qualche limite rispetto alla compostezza dimostrata nei tratti urbani ed extraurbani e a molte concorrenti. Segnalo anche una leggera opacità al pedale del freno quando entra la frenata rigenerativa: dura un attimo, poi tutto torna a posto.

Ci salgo e la differenza con la vecchia T-Roc è immediata. Lo stile è più moderno e curato, i materiali nelle zone alte della plancia sono migliorati, l'impostazione si avvicina alla Tiguan. Lo spazio in seconda fila beneficia del passo allungato di 28 millimetri: l'incremento non è oceanico ma si avverte, e lo tocco con mano ogni volta che salgono i passeggeri posteriori. Cresce anche il bagagliaio, che guadagna 30 litri e sale a un totale di 475 litri di capacità.

Volkswagen T-Roc, la plancia

Il problema è il tunnel centrale. In un abitacolo che ha fatto passi da gigante soprattutto nella sensazione di qualità visiva, ma anche tattile, trovare plastiche dure in una zona di contatto così frequente stride. Su un'auto oltre i 36.000 euro non si giustifica. È lì ogni giorno, ogni volta che cerco dove appoggiare la mano.

Da quando ho provato il nuovo sistema Volkswagen sulla Nuova Tiguan, ogni volta che mi ritrovo davanti a questo schermo penso la stessa cosa: è bello da usare. Grafica curata, menu logici, primo approccio immediato senza consultare il manuale. Nel panorama attuale, dove troppi sistemi sembrano progettati da nerd che non guidano, non è un giudizio scontato. Il passaggio tra navigazione nativa e Android Auto (come immagino con CarPlay) è fluido, senza interruzioni. Per chi alterna spesso i due ambienti, come faccio io saltando da Waze alla radio e viceversa, è una differenza concreta che apprezzo a ogni utilizzo.

La sceglierei nell'azzurro metallizzato, bicolore con il tetto nero: su queste proporzioni funziona ancora meglio del bianco e impreziosisce il pacchetto. La Volkswagen T-Roc ha sempre avuto una vocazione da SUV coupé, e questa nuova generazione la porta avanti con più convinzione: la linea riprende e affina il carattere della prima generazione, più allungata, più sportiva nella silhouette, con un taglio deciso e asciutto.

Volkswagen T-Roc, frontale

Lo stile non è sciolto come quello di alcune Volkswagen recenti, ha una forma più decisa e una coerenza nelle proporzioni che regge bene dal vivo. Poi guardo la griglia anteriore e faccio finta di niente. Quel disegno a esagoni mi ricorda la trama dei copricaloriferi della nonna. Peccato veniale, ma difficile da ignorare una volta notato.

Motore 1.5 TSI turbo benzina Potenza 150 CV Coppia 250 Nm Cambio Automatico 7 rapporti Prestazioni 0-100 km/h 8,4 secondi 212 km/h velocità massima Cosumo WLTP 5,4 litri per 100 km Consumo reale test 6,5-7 litir per 100 km Dimensioni 4.370 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.630 mm Emissioni CO2 122 g/km Bagagliaio 475 litri Peso 1.475 kg

La versione da me provata, T-Roc 1.5 eTSI 150 CV Life DSG, è a 36.650 euro chiavi in mano. La Style con lo stesso motore arriva a 40.250 euro, la R-Line a 41.350 euro. L'accesso alla gamma è la Life 1.5 eTSI 116 CV DSG a 33.900 euro: stessa dotazione tecnologica di base, stesso cambio, meno potenza, differente retrotreno. Puoi configurare la tua Volkswagen T-Roc direttamente sul configuratore ufficiale Volkswagen.

Rispetto alla T-Roc precedente il salto è netto: piattaforma nuova, spazio realmente cresciuto, qualità percepita superiore, infotainment di un'altra generazione. Vale l'upgrade senza discussione. Rispetto ai concorrenti diretti, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Toyota C-HR e Peugeot 3008, la Volkswagen T-Roc tiene bene sul fronte della piacevolezza di guida e dell'infotainment, paga qualcosa sull'isolamento acustico autostradale e non brilla sui materiali interni in alcune zone. Ma porta con sé la solidità del marchio e valori residui tra i più alti del segmento. Vale la pena notare che molte concorrenti partono da prezzi simili ma appartengono al segmento C: chi vuole fare il salto definitivo la trova allo stesso prezzo, ma con più spazio e più peso.

Volkswagen T-Roc, particolare del tunnel centrale

Qual è la differenza tra la nuova Volkswagen T-Roc 2026 e la vecchia?

La nuova T-Roc è 12 cm più lunga, adotta una piattaforma completamente nuova (MQB Evo al posto della MQB A1), ha il multilink posteriore al posto del ponte torcente sulla versione 150 CV, motori esclusivamente mild hybrid e un infotainment di nuova generazione. È un'auto sostanzialmente diversa.

Volkswagen T-Roc o Tiguan: quale scegliere?

La nuova T-Roc si posiziona per dimensioni esattamente a metà strada tra la precedente generazione di T-Roc e la nuova Tiguan. Con circa 200 kg in meno della Tiguan e un prezzo inferiore, è la scelta ideale per chi preferisce maggiore agilità senza rinunciare all'abitabilità di un SUV medio.

Volkswagen T-Roc o Nissan Qashqai: quale scegliere?

Sono auto molto simili per dimensioni e fascia di prezzo. La T-Roc convince di più sul fronte della piacevolezza di guida e dell'infotainment, la Qashqai e-power offre un sistema ibrido più evoluto, praticamente silenzioso in città, e un isolamento acustico superiore in autostrada.

Il motore 1.5 eTSI della Volkswagen T-Roc è un full hybrid o un mild hybrid?

È un mild hybrid a 48V: non percorre tratti in modalità completamente elettrica, ma recupera energia in decelerazione e supporta il motore termico riducendo i consumi nel traffico. I full hybrid arriveranno successivamente.

Il cambio DSG della Volkswagen T-Roc va bene in città?

Sì, nella guida ordinaria è fluido e trasparente. Nelle manovre lente può mostrare la tipica leggera esitazione dei cambi a doppia frizione, nulla di fastidioso.

Android Auto sulla Nuova Volkswagen T-Roc funziona bene?

È uno dei punti di forza dell'auto per grafiche e facilità di uso. Il passaggio tra navigazione nativa e Android Auto avviene in modo fluido, senza interruzioni, un dettaglio che fa differenza nell'uso quotidiano.

La Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI è silenziosa in autostrada?

Non è il suo punto di forza. A velocità sostenute si avvertono rumorosità aerodinamica e del fondo stradale, mostrando un isolamento acustico meno efficace rispetto alla ottima resa riscontrata nei contesti urbani.

Quali sono i difetti della nuova Volkswagen T-Roc 2026?

I principali: plastiche dure sul tunnel centrale non all'altezza del prezzo, isolamento acustico in autostrada migliorabile e una leggera opacità al pedale del freno quando entra la frenata rigenerativa. Nessuno è un problema grave, ma su un'auto di questo prezzo si notano.

Quanto costa la Nuova Volkswagen T-Roc in Italia nel 2026?

Da 33.900 euro per la Life 1.5 eTSI 116 CV DSG fino a 41.350 euro per la R-Line 150 CV. La versione 150 CV Life, il miglior rapporto tra dotazione e prezzo, è a 36.650 euro.

Quando arriva la Volkswagen T-Roc R?

Volkswagen ha confermato l'arrivo della T-Roc R con oltre 300 CV, ma non ha ancora comunicato date ufficiali per il mercato italiano.

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Pubblicato da Mario Cornicchia, 14/06/2026