Nuova Volkswagen T-Roc R si svela un po' di più al Nürburgring

Volkswagen sta preparando il debutto della versione più estrema della nuova T-Roc. Al debutto dovrebbe mancare davvero poco dato che la nuova Volkswagen T-Roc R è stata intercettata durate una sessione di test al Nürburgring praticamente senza camuffamenti. Possiamo quindi dare un'ulteriore occhiata al look del crossover sportivo della casa tedesca.
La nuova Volkswagen T-Roc R sarà così
Le foto spia confermano che questo modello potrà contare su di un body kit che renderà il look più aggressivo. Il leggero camuffamento all'anteriore con alcuni adesivi al posto giusto cela un frontale esclusivo della versione R, ben distinto dalla R Line. La nuova T-Roc R disporrà anche di minigonne più affilate oltre a cerchi in lega di maggiori dimensioni specifici per questo modello (da 20 pollici della vettura protagonista delle foto spia). Si nota pure che le pinze dei freni solo colorate di blu. Inoltre, i dischi anteriori e posteriori sono di dimensioni maggiori rispetto a quelli della versione R Line.
Dietro, oltre allo spoiler alla fine del tetto possiamo osservare la presenza di 4 terminali di scarico Akrapovič in titanio.
Sebbene non siano state scattate foto degli interni, la Volkswagen T-Roc R 2027 proporrà un abitacolo del tutto simile a quello della T-Roc che conosciamo. Possiamo comunque immaginarci la presenza di sedili sportivi e di rivestimenti specifici che enfatizzeranno il DNA più sportivo di questo modello.
Motore
Stando a quanto sappiamo fino a questo momento, sotto al cofano troverà posto il motore 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Alcune indiscrezioni affermano che potrebbe esserci anche un sistema Mild Hybrid per ridurre le emissioni. Non mancheranno il cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti e la trazione integrale 4Motion di serie con torque vectoring. Il debutto? Tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Presto, quindi, dovrebbero arrivare novità.
Foto spia: Autoevolution
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|T-Roc 1.5 eTSI ACT DSG Life 116 CV
|116 / 85
|33.900 €
|T-Roc 1.5 eTSI ACT DSG Life 150 CV
|150 / 110
|36.650 €
|T-Roc 1.5 eTSI ACT DSG Style 116 CV
|116 / 85
|37.500 €
|T-Roc 1.5 eTSI ACT DSG Style 150 CV
|150 / 110
|40.250 €
|T-Roc 1.5 eTSI ACT DSG R-Line 150 CV
|150 / 110
|41.350 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen T-Roc visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen T-Roc
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