Nuova Volkswagen T-Roc R si svela un po' di più al Nürburgring

Sotto il cofano dovrebbe esserci il 2.0 turbo da 333 CV della Golf R, abbinato al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione integrale 4Motion

Volkswagen sta preparando il debutto della versione più estrema della nuova T-Roc. Al debutto dovrebbe mancare davvero poco dato che la nuova Volkswagen T-Roc R è stata intercettata durate una sessione di test al Nürburgring praticamente senza camuffamenti. Possiamo quindi dare un'ulteriore occhiata al look del crossover sportivo della casa tedesca.

La nuova Volkswagen T-Roc R sarà così

Le foto spia confermano che questo modello potrà contare su di un body kit che renderà il look più aggressivo. Il leggero camuffamento all'anteriore con alcuni adesivi al posto giusto cela un frontale esclusivo della versione R, ben distinto dalla R Line. La nuova T-Roc R disporrà anche di minigonne più affilate oltre a cerchi in lega di maggiori dimensioni specifici per questo modello (da 20 pollici della vettura protagonista delle foto spia). Si nota pure che le pinze dei freni solo colorate di blu. Inoltre, i dischi anteriori e posteriori sono di dimensioni maggiori rispetto a quelli della versione R Line.

Volkswagen T-Roc R foto spia

Dietro, oltre allo spoiler alla fine del tetto possiamo osservare la presenza di 4 terminali di scarico Akrapovič in titanio.

Sebbene non siano state scattate foto degli interni, la Volkswagen T-Roc R 2027 proporrà un abitacolo del tutto simile a quello della T-Roc che conosciamo. Possiamo comunque immaginarci la presenza di sedili sportivi e di rivestimenti specifici che enfatizzeranno il DNA più sportivo di questo modello.

Volkswagen T-Roc R foto spia

Motore

Stando a quanto sappiamo fino a questo momento, sotto al cofano troverà posto il motore 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Alcune indiscrezioni affermano che potrebbe esserci anche un sistema Mild Hybrid per ridurre le emissioni. Non mancheranno il cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti e la trazione integrale 4Motion di serie con torque vectoring. Il debutto? Tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Presto, quindi, dovrebbero arrivare novità.

Foto spia: Autoevolution

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