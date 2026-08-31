Vendesi Ford Anglia tipo quella di Harry Potter (ma che non vola)

Se sei cresciuto con i film dedicati al maghetto con la cicatrice a forma di fulmine, la sagoma di questa vettura ti farà scattare immediatamente un senso di familiarità. Su Bring a Trailer è stata messa all'asta un'esemplare azzurro di Ford Anglia del 1960, praticamente identica alla vettura utilizzata da Ron Weasley per far evadere Harry Potter e volare fino a Hogwarts.

Questa in vendita, sia chiaro fin da subito, non si stacca da terra nemmeno se provi a pronunciargli contro un incantesimo, ma resta una simpatica auto d'epoca in grado di regalare qualche soddisfazione nell'uso quotidiano. Ha il vantaggio di non portare i segni delle varie avventure contro le acromantule nella Foresta Proibita, visto che la carrozzeria non ha ammaccature evidenti.

1960 Ford Anglia

Un po' di storia: dall'utilitaria di guerra alla linea americana

La storia della Ford Anglia inizia in realtà nel 1939, un mese dopo l'entrata del Regno Unito nel secondo conflitto mondiale, come vettura economica pensata per periodi di austerità. Tra le sue curiosità storiche c'è persino la partecipazione involontaria al furto della Pietra di Scone (o Pietra del Destino) dall'Abbazia di Westminster da parte di alcuni studenti scozzesi.

La versione all'asta fa parte della sesta generazione, presentata a fine anni Cinquanta. L'estetica risentiva del clima più ottimista dell'epoca e richiamava alcune scelte stilistiche delle auto americane contemporanee: il particolare lunotto posteriore con inclinazione inversa, ad esempio, era un chiaro omaggio ai modelli Mercury e Lincoln di quel periodo.

Sotto le lamiere si nascondeva un piccolo motore a quattro cilindri, abbinato a uno studio aerodinamico in galleria del vento pensato per contenere i consumi nei percorsi extraurbani. Nonostante l'ironia che spesso accompagna l'affidabilità britannica, la Anglia fu un successo commerciale enorme, collezionando persino diversi record di durata e finendo per essere impiegata anche dalle forze di polizia inglesi.

1960 Ford Anglia

Come si presenta l'esemplare in asta

Al di qua dell'Atlantico, la fama del modello è esplosa quasi esclusivamente grazie alla saga cinematografica. Questo specifico esemplare ha anche un piccolissimo trascorso televisivo, essendo apparso in una puntata dello show The Masked Singer a tema fantastico. A differenza della vettura usata nella pellicola, tuttavia, questo è un modello da esportazione con guida a sinistra.

Sotto il cofano spinge un piccolo propulsore da 997 cc in grado di erogare 41 cavalli, abbinato a un cambio manuale a quattro rapporti. La meccanica ha ricevuto una revisione recente che ha interessato le sospensioni e l'impianto frenante, oltre all'installazione di un nuovo carburatore, del generatore e del motorino di avviamento. La scheda di vendita segnala qualche piccola trasudazione d'olio e alcune lievi imperfezioni estetiche sulla carrozzeria, dettagli del tutto trascurabili per chi cerca una replica di un'auto cinematografica pronta da guidare su strada. L'importante, semmai, è ricordarsi di tenersi a debita distanza dal primo Platano Picchiatore di passaggio. L'asta online si chiude il primo settembre.

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