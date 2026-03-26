Un nuovo studio incorona la citycar più affidabile. Indovina la top 10

Quando si parla di affidabilità, c’è un nome che torna puntualmente in cima alla lista. Anche quest’anno, secondo l’ultimo Reliability Index pubblicato da Warrantywise – società britannica specializzata in garanzie per auto usate con oltre 25 anni di esperienza – è ancora una volta la Toyota Yaris a prendersi lo scettro di auto più affidabile.

Toyota Yaris 2026

Come nasce la classifica

Il Reliability Index elaborato da Warrantywise si basa su dati reali di riparazione raccolti nel corso degli anni sul mercato UK. Ogni modello riceve un punteggio con un possibile massimo di 100, che tiene conto di diversi fattori legati ai guasti e ai costi di intervento.

Il database prende in considerazione tre anni di dati e include soltanto i modelli con almeno 250 auto coperte da garanzia, in modo da garantire un campione statisticamente significativo. Il risultato? Una Top 10 delle auto usate più affidabili, in cui compaiono principalmente citycar (quello che non c'è non si rompe), ma con qualche intrusa eccellente.

Posizione Modello Media Richiesta Riparazione (€) Richiesta di Riparazione più Costosa (€) Punteggio Totale /100 1 Toyota Yaris 1.026,68 € 2.696,41 € 89.2 2 Kia Picanto 466,03 € 1.520,16 € 86.8 3 Toyota Aygo 555,14 € 1.833,68 € 83.8 4 Toyota RAV4 1.999,35 € 5.486,64 € 79.9 5 Peugeot 108 811,14 € 4.095,63 € 78.9 6 Toyota Hilux 1.659,41 € 7.511,62 € 78.4 7 Citroën C1 762,15 € 5.239,08 € 78.0 = Suzuki Vitara 796,60 € 3.180,69 € 78.0 9 Kia Ceed 819,01 € 5.855,04 € 77.5 = Suzuki Swift 835,52 € 4.612,46 € 77.5

Toyota fa poker

Accanto alla Yaris troviamo anche la Toyota Aygo, terza con 83,8 punti, seguita dal SUV Toyota RAV4 (quarto con 79,9) e dal pick-up Toyota Hilux, che conquista il sesto posto con 78,4 punti.

Una presenza trasversale che va dalla citycar al fuoristrada da lavoro: segno che la casa giapponese riesce a mantenere standard di affidabilità elevati su tipologie di veicoli molto diverse.

Naturalmente anche i modelli più virtuosi non sono immuni da problemi. Nei casi registrati tra le Toyota in classifica, le aree di intervento più frequenti riguardano impianto elettrico e frizione.

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Citycar protagoniste

A dimostrazione che le piccole possono essere grandi alleate dell’affidabilità, al secondo posto troviamo la Kia Picanto. Con 86,8 punti, la coreana si distingue soprattutto per i costi di riparazione medi più bassi dell'intera classifica: appena 466 euro.

Subito dietro la pattuglia Toyota compaiono altre protagoniste del segmento urbano come la Peugeot 108 (quinta con 78,9), la Citroën C1 e la Suzuki Vitara, appaiate al settimo posto con 78 punti. Chiudono la Top 10 la Kia Ceed e la Suzuki Swift, entrambe con 77,5 punti.

Il quadro che emerge è piuttosto chiaro: auto più compatte e tecnicamente meno complesse tendono a offrire una maggiore affidabilità nel lungo periodo. Componenti più semplici, ricambi diffusi e costi di gestione contenuti contribuiscono a mantenere queste vetture efficienti anche con molti chilometri sulle spalle.

Immagine di copertina generata con AI.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026