Toyota Corolla Touring Sports Anniversary: l’edizione per i 60 anni arriva in Italia da 38.500 euro

La Toyota Corolla compie sessant’anni e dopo la versione celebrativa per il Giappone arriva anche quella per l’Italia (sebbene molto diversa). È la Touring Sports Anniversary, un’edizione limitata della station wagon. Costa 38.500 euro e arriva con il model year 2027 (MY27) della Touring Sports.

Sessant’anni di Corolla

La Corolla nasce nel 1966 con un’idea precisa: un’auto di qualità, versatile e a un prezzo accessibile. Toyota sostiene che sia ancora così, a dodici generazioni di distanza. Oggi il modello è prodotto in 12 stabilimenti, venduto in 150 Paesi e ha superato i 57 milioni di esemplari. In Europa è arrivata nel 1967 e ne è diventata uno dei modelli più venduti.

Cosa cambia con la Touring Sports Anniversary

Toyota Corolla Touring Sports Anniversary, il logo

La Touring Sports Anniversary si riconosce dal colore New Boreal Blue metallizzato in abbinamento bicolore con tetto e montanti Night Sky Black. I cerchi in lega sono da 17” a 10 razze, neri cromati con finitura opaca e lavorata a contrasto, con pneumatici 225/45 R17. Sul paraurti anteriore e sulle soglie laterali compaiono decorazioni in argento opaco, a cui si aggiungono ornamenti scuri per i fendinebbia e finiture agli angoli delle porte posteriori. La Touring Sports ha in più un dettaglio argento sul paraurti posteriore. Sul bordo inferiore delle porte posteriori ci sono le decalcomanie del 60° anniversario.

Toyota Corolla Touring Sports Anniversary, il dettaglio sul battitacco

Dentro ci sono le piastre battitacco in argento opaco con il logo celebrativo e i tappetini anteriori e posteriori in tessuto nero con inserti argento coordinati. La dotazione è più ricca di quella della ICON: fari Bi-LED con abbaglianti automatici, portellone posteriore elettrico con sensore di movimento del piede, Smart Entry, purificatore d’aria nanoe-X, vetri posteriori oscurati, controllo degli angoli ciechi, assistenza all’uscita sicura, avviso ostacoli posteriori e sensori di parcheggio intelligenti anticollisione. La Smart Digital Key è inclusa per il primo anno.

Motore e prestazioni

Toyota Corolla Touring Sports Anniversary, la versione celebrativa

Sotto il cofano c’è l’ibrido di quinta generazione, che Toyota descrive come silenzioso, fluido ed efficiente. Sull’Anniversary è disponibile solo il 1.8 da 103 kW (140 CV) di potenza di sistema: il quattro cilindri da 1.798 cc eroga 72 kW (98 CV) a 5.200 giri e 142 Nm a 3.600 giri, il motore elettrico anteriore 70 kW (95 CV) e 185 Nm. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 0,84 kWh, il cambio è un e-CVT, la trazione è anteriore. La velocità massima è di 180 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,4 secondi.

Dotazione e sicurezza

Di serie c’è un quadro strumenti digitale digitale personalizzabile da 12,3” e il sistema Toyota Smart Connect con touchscreen da 10,5”, DAB, Apple CarPlay e Android Auto wireless e navigazione cloud con quattro anni di aggiornamenti live inclusi. Ci sono anche il caricatore wireless, il climatizzatore bi-zona, i sedili anteriori riscaldabili, il supporto lombare elettrico per il guidatore e lo specchietto interno elettrocromatico.

Il pacchetto Toyota Safety Sense (T-Mate) comprende il sistema pre-collisione con rilevamento di auto, pedoni, ciclisti e motociclisti e supporto agli incroci, l’assistenza di emergenza allo sterzo, l’avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo, il mantenimento attivo della corsia, il cruise control adattivo intelligente, il riconoscimento dei segnali con limitatore di velocità e il sistema di arresto di emergenza. Completano il quadro sette airbag, l’abitacolo indeformabile ad alta protezione, il rilevamento della stanchezza e una telecamera di monitoraggio del conducente. Funzioni di sicurezza e multimediali nuove o migliorate arrivano con gli aggiornamenti via etere. Il bagagliaio misura 596 litri con cinque occupanti (fino al tendalino) e 1.606 litri con due, fino al tetto. La lunghezza è di 4.650 mm, la larghezza di 1.790 mm, l’altezza di 1.460 mm e il passo di 2.700 mm. La garanzia è di tre anni o 100.000 km, cinque anni o 100.000 km sulle componenti ibride.

Listino Toyota Corolla Touring Sports MY27

Allestimento CV/kW Prezzo ICON 1.8 Hybrid 140 CV / 103 kW 35.700 € Anniversary 1.8 Hybrid 140 CV / 103 kW 38.500 € GR Sport 1.8 Hybrid 140 CV / 103 kW 39.500 € GR Sport 2.0 Hybrid 178 CV / 131 kW 42.000 € N1 1.8 Hybrid 140 CV / 103 kW 35.500 €

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