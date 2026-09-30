Toyota GR Celica, il ritorno della sportiva potrebbe passare dal mondo del rally

Gazoo Racing continua a testare la sua prossima arma da rally in vista della stagione WRC 2027, con un nuovo prototipo che è stato intercettato sulle strade di Tarragona, in Spagna. Novità importante perché il prototipo potrebbe mostrare la versione rally della nuova Celica, in vista del suo debutto. Non è la prima volta che viene pizzicato su strada il prototipo della presunta Toyota GR Celica ma le nuove foto spia permettono di dare un'occhiata migliore alla vettura, per quanto ancora pesantemente camuffata.

Sta per tornare la Toyota Celica?

La vettura presenta un camuffamento con elementi posticci e pellicole con la classica livrea rossa, nera, grigia e bianca di Gazoo Racing. Alla guida, il pilota WRC Ott Tänak. Il prototipo presenta fari simili a quelli dell'attuale berlina Corolla destinata al mercato europeo. Inoltre, possiamo vedere una vistosa presa d'aria sul cofano, proprio sopra la griglia, prese d'aria e nervature aggiuntive, oltre a una grande presa d'aria di raffreddamento sul paraurti anteriore.

Il profilo è caratterizzato dalla silhouette di una coupé a due porte con ampi passaruota, spesse minigonne laterali e prese d'aria sotto i finestrini posteriori. Dietro è presente un ampio alettone fisso. I gruppi ottici posteriori sembrano presentare un design a tutta larghezza. Sempre dietro c'è anche un singolo terminale di scarico posizionato centralmente.

La Toyota WRC27 encore en essais #WRC https://t.co/Cg4Es2lqms — Rallye Sport (@RallyeSport) September 29, 2026

L'azienda non ha ancora confermato il nome della prossima vettura da rally ma da tempo si vocifera che la casa giapponese abbia intenzione di riportare la Celica nel motorsport.

Toyota ha vinto 2 titoli costruttori e 4 titoli piloti con le precedenti versioni della Celica nel WRC, quindi riportarla in auge è una mossa logica dal punto di vista del marketing in vista del debutto del modello di serie. Sebbene la vettura da rally e il modello stradale possano condividere lo stesso nome e alcuni elementi stilistici, saranno due auto completamente diverse dal punto di vista tecnico. Il modello di serie, per esempio, adotterà il nuovo 4 cilindri di 2 litri che Toyota sta sviluppando per le sue sportive. Il regolamento WRC, impone invece motori turbo di 1,6 litri.

Il prototipo WRC potrà fornirci qualche indizio sul design della nuova Celica, soprattutto quando perderà parte del suo camuffamento. Non rimane che attendere novità e la presentazione del modello rally. A quel punto, se davvero si tratterà della Celica, avremo molte più indicazioni sul futuro modello di serie.

Fonte: CarScoops

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