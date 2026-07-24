Torna Tom Cruise: a che punto siamo con Days of Thunder 2

Il tanto chiacchierato seguito di Giorni di tuono (Days of Thunder) sta muovendo un altro passo concreto verso le sale cinematografiche. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da The Hollywood Reporter, la casa di produzione Paramount avrebbe infatti individuato in Jonathan Levine il regista a cui affidare la direzione di questo nuovo capitolo dedicato alla NASCAR.

Un team di mostri sacri al volante (e in regia)

Levine è soltanto l'ultimo tassello di un mosaico fortemente voluto da Tom Cruise. L'attore americano ha ripreso in mano l'idea di un seguito poco dopo lo straordinario successo al botteghino di Top Gun: Maverick, convinto che il mondo delle corse americane abbia ancora molto da dire.

Al suo fianco ci sarà una garanzia come Jerry Bruckheimer, già produttore del film originale del 1990. Il progetto ha incassato persino il gradimento formale di Jeff Gordon, una vera leggenda del motorsport USA.

Curiosità per i fanatici della statistica: in molti credono che la storia della prima pellicola fosse modellata proprio sulla vita di Gordon, ma in realtà l'ispirazione dell'epoca fu il talentuoso (e sregolato) pilota Tim Richmond.

L'inossidabile Tom Cruise

Il cast tra grandi assenze e volti nuovi

Sui nomi del cast originale pronti a tornare in pista vige ancora il massimo riserbo. Purtroppo dovrai fare a meno della presenza dell'inimitabile Robert Duvall, scomparso lo scorso 15 febbraio, anche se nell'era del digitale non si può mai dire l'ultima parola.

Ma chi è Jonathan Levine e cosa c'entra con i motori? La risposta breve è: poco o nulla, almeno finora. Va detto che i film dedicati al motorsport non sono mai stati un genere affollato a Hollywood.

Tuttavia, Levine vanta una buona solidità nei drammi a tema sportivo. La sua ultima regia, Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story — storia vera legata alla selezione dei giovani più promettenti per la NFL in uscita entro la fine dell'anno — sta ricevendo ottimi riscontri nelle proiezioni di prova.

Una nuova età dell'oro per il motorsport al cinema?

Se sei un appassionato di corse, i prossimi anni potrebbero riservarti diverse soddisfazioni davanti allo schermo. Oltre al sequel di Days of Thunder, a Hollywood si sta lavorando alacremente anche al secondo capitolo del film sulla Formula 1 interpretato da Brad Pitt.

A questo punto resta solo da capire chi dei due riuscirà ad arrivare prima nelle sale. Una vera e propria gara d'accelerazione tra NASCAR e F1: tu su chi punteresti il tuo gettone?

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