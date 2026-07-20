Top Time B01 Chronograph 41: Breitling omaggia l’Aston Martin DB5

Correva l'anno 1965 quando, nella pellicola Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono), al polso di Sean Connery faceva la sua comparsa un orologio decisamente fuori dagli schemi per l'epoca: il Breitling Top Time, sapientemente modificato dal laboratorio del Sezione Q con un contatore Geiger integrato, per rilevare le radiazioni.

Solo un anno prima debuttava la Aston Martin DB5 in un film della celebre spia, nel capitolo 007 - Missione Goldfinger: dando il via a un sodalizio tra i più iconici e duraturi del mondo del cinema.

A distanza di sessant'anni da quel momento storico, i due marchi tornano a incrociare le proprie strade per celebrare quell'incontro tra velocità e stile con una collezione dedicata: il Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5.

Breitling Top Time B01 Tribute to Aston Martin DB5, il modello fedele all'originale

Dettagli da gran turismo: quando il quadrante cita l'abitacolo

Se osservi da vicino la costruzione della cassa da 41 mm e le finiture dell'orologio, ti accorgi di come i richiami alla celebre gran turismo di Gaydon siano integrati con cura.

La cassa a cuscino con pulsanti cronografici a fungo riprende le geometrie dei cronografi degli anni Sessanta, mentre i sotto-quadrati con angoli arrotondati (i cosiddetti ''squircle'') richiamano direttamente la grafica degli indicatori analogici sul cruscotto della DB5.

A completare la citazione automobilistica ci sono poi l'anello interno al quadrante con inserti in legno, pensato per ricordare la corona del volante dell'epoca, e il cinturino in pelle lavorato e sfumato a mano, che riproduce i toni e la consistenza delle pelli della selleria artigianale d'oltremanica.

La collezione Breitling Top Time B01 Tribute to Aston Martin DB5

Tre edizioni limitate tra acciaio, platino e oro rosso

La collezione viene declinata in tre varianti a tiratura limitata, ciascuna caratterizzata da combinazioni cromatiche e materiali differenti:

Acciaio inox e quadrante argento (limitata a 1.022 esemplari): è la versione tecnicamente più fedele nell'impostazione visiva al cronografo originale indossato sul set negli anni Sessanta.

Acciaio e platino con quadrante nero laccato (limitata a 315 esemplari): gioca sui contrasti cromatici, abbinando la lucentezza del nero laccato al peso e alla finitura della lunetta in platino.

Oro rosso 18 carati e quadrante in onice (limitata a 250 pezzi numerati): rappresenta la variante più preziosa. Per la prima volta nella sua storia, Breitling impiega un quadrante ricavato direttamente da un blocco di onice naturale, che regala una profondità unica al fondo scuro.

Breitling Top Time B01 Tribute to Aston Martin DB5 in oro rosso e onice

Il motore: calibro di manifattura Breitling 01

Trattandosi di un tributo a una vettura ad alte prestazioni, anche la meccanica richiede credenziali adeguate. All'interno della cassa batte il Calibro di manifattura Breitling 01, un movimento cronografico automatico dotato di certificazione di cronometria COSC.

L'architettura del movimento prevede lo smistamento delle funzioni cronografiche tramite ruota a colonne e innesto verticale: uno dei sistemi più raffinati, precisi e costosi nell'orologeria meccanica per gestire l'avvio, l'arresto e l'azzeramento di un cronografo. E garantisce al contempo un'autonomia di carica di circa 70 ore.

Attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro è possibile osservare i rotismi e la massa oscillante personalizzata con l'incisione Aston Martin, realizzata in rodio o in oro rosso a seconda dell'edizione scelta. Un dettaglio che collega idealmente la lancetta dei secondi con quella che, sull'auto, indica i giri del motore.

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