Nuovo trailer per l'agente 007

Ve ne abbiamo già parlato varie volte: sarebbe dovuto uscire il 9 aprile, ma per ovvie ragioni (leggasi Covid) è stato rimandato. Ora però ci siamo quasi: il 12 novembre sarà nelle sale italiane No Time To Die, il venticinquesimo film della celeberrima saga di James Bond, l'agente 007, che per l'ultima volta verrà interpretato da Daniel Craig, dopo i successi di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

NO TIME TO DIE Il film, diretto da Cary Fukunaga (già dietro l'acclamatissima prima stagione di True Detective per HBO), si preannuncia come sempre spettacolare, tra intrighi, inseguimenti, esplosioni e tutto ciò a cui i film tratti dai lavori di Ian Fleming ci hanno abituati da decenni, non mancando però di alzare costantemente l'asticella dell'entusiasmo. Questa volta poi, all'agente segreto più famoso del mondo, tocca anche un ulteriore compito non facile: quello cioè di riportare la gente al cinema in un anno decisamente difficile per l'industria dello spettacolo.

LE AUTO Se già sappiamo più o meno tutto delle auto che compariranno nel film, quello che resta è vederle in azione. E il nuovo trailer uscito proprio oggi ce ne dà qualche rapida occasione: possiamo vedere all'inizio Maserati Quattroporte, poi Ralph Fiennes con la nuova Aston Martin Valhalla (l'ibrida da 500 esemplari è la più attesa?). Possiamo ammirare poi una DBS Superleggera (anche disponibile nell'edizione speciale dedicata al film) in corsa, e spettacolari inseguimenti con dei Defender Land Rover. Sempre a marchio Aston, non manca ovviamente la mitica DB5, qui impreziosita da alcune interessanti tecnologie... ma non vi roviniamo la sorpresa e vi invitiamo a scoprirle nel trailer qui sopra!