MACCHINE IN TV Ogni volta che esce un film, una serie TV o anche solo un trailer con qualche bella macchina protagonista, siamo noi i primi a parlarne, e più che volentieri. Land Rover ha deciso di venirci incontro, e realizzare uno spot televisivo per il lancio del film 007 - No Time To Die, che vede protagoniste le nuove Defender. Ed è uno spot bellissimo.

COLLABORAZIONE STORICA Insieme ad Aston Martin, il marchio inglese Land Rover ha sempre messo a disposizione le proprie auto per i film di James Bond, e il prossimo No Time To Die, in uscita ad aprile, non fa eccezione. Già nel primo trailer avevamo visto all’opera alcuni dei SUV di Land Rover, ma lo spot pubblicato ieri alza notevolmente l’asticella di quanto si possano strapazzare le auto in una pubblicità.

DEFENDER STRAPAZZATE Il breve filmato mostra un inseguimento con stunt e acrobazie decisamente spettacolari, accompagnate dal popolare tema di James Bond: protagoniste diverse Land Rover Defender, affiancate da alcune moto da cross, che saltano tra colline, paludi e strade fangose, sbattono contro gli alberi, si riempiono di fango e ne passano letteralmente di ogni. Uno dei SUV finisce anche ribaltato e praticamente da rottamare, una scena che di solito nelle pubblicità ci viene risparmiata.

TOTAL BLACK Le Defender dello spot e del film sono le prime uscite dalla linea di produzione, caratterizzate dalla vernice Nero Santorini ed equipaggiate con ruote da venti pollici. Le scene dello spot e del film sono state dirette dallo Stunt Coordinator Lee Morrison, in collaborazione con il supervisore degli effetti speciali e dei veicoli, il premio Oscar Chris Corbould. Al volante delle macchine, nelle sequenze più estreme, la pilota Jessica Hawkins, che arriva dalla Formula 3 W Series.

ANCHE ASTON MARTIN Nel film, l’agente segreto al servizio di Sua Maestà sarà impegnato al volante di un discreto numero di Aston Martin: la DB5, che farà una brutta fine - come visto nel primo trailer del film - e che monta delle pratiche mitragliatrici dietro i fanali anteriori, che utilizza per cavarsi d’impiccio mentre esegue dei donut perfetti. Bond guiderà inoltre la DBS Superleggera e la storica V8 Vantage, ma soprattutto debutterà sul grande schermo la nuova Aston Martin Valhalla.