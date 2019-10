Autore:

Giulia Fermani

LA ASTON DI 007 DISEGNATA DA 007 Mancano ancora più di due mesi a Natale ma per la catena di grande distribuzione texana Neiman Marcus non è troppo presto per mettersi a pensare ai regali. L’annuale Fantasy Gifts, appena pubblicato in versione 2019, è sostanzialmente un catalogo con circa 800 voci. Tra i tanti suggerimenti per i regali di Natale uno è davvero particolare, una Aston Martin DBS Superleggera in edizione limitata disegnata nientemeno che da Daniel Craig: l'attore britannico noto per aver interpretato il famoso agente 007 in Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Il costo è - ovviamente - da capogiro, ma c'è di buono che il 12% andrà direttamente in beneficenza.

SCHEDA TECNICA Il video non svela molto della limited edition uscita dalla penna - sarà poi vero? - del Bond Daniel Craig: carrozzeria blu inchiostro, ruote ridisegnate e interni in pelle blu. A muovere la coupé Superleggera è l'abituale motore V12 biturbo da 5,2 litri, abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità. I suoi 715 CV e 900 Nm di coppia consentono all'Aston di coprire lo 0-100 km/h in appena in 3,4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 340 km/h.

IL PREZZO, I BENEFIT Mettiamo subito le carte in tavola: questa special edition non è per tutti. A coloro che, però, possono mettere mano al portafoglio e attingere fino a $ 700,007 (oltre 800 mila euro, per capirsi) verrà riservato un trattamento davvero regale. Gli acquirenti della Aston Martin DBS Superleggera in edizione limitata disegnata da Daniel Craig verranno, infatti, trasportati in aereo nel Regno Unito per vedere con i propri occhi l'auto uscire dalla catena di montaggio. Non solo, in regalo con l'auto arriverà anche un orologio Omega Seamaster Diver 300M in platino di cui esistono solo 7 eseplari, riconoscibili dal marchio 007 sul retro. Con il rischio di sembrare una televendita del pomeriggio, i benefit per chi acquisterà la Superleggera di Craig continuano: in regalo anche due biglietti per assistere alla prima mondiale del 25 ° film di Bond: No Time to Die. Serve dirlo? I biglietti aerei e pernottamento sono inclusi.