CAFÉ RACER L'ultima volta che abbiamo parlato di Honda MSX 125 Grom vi avevamo mostrato una versione da corsa marchiata HRC della piccola ottavo di litro. Oggi la protagonista è sempre lei, ma in una versione dal gusto decisamente più retrò: ecco a voi Honda Grom Sakuma, la mini café racer.

MINI SPECIAL La Honda Grom 125 è una chicca già in versione originale, ma con questa special realizzata in Thailandia si sono superati. Il motore sembra essere rimasto quello originale, il monocilindrico 2 valvole da 125 cc, ma a livello estetico le modifiche sono veramente sostanziose. Troviamo un telaio verniciato in arancione e un serbatoio ridisegnato. Bellissimo il doppio scarico JP Racing sottosella, così come i dischi freno a margherita maggiorati con pinze freno Galespeed. Le parti speciali sono veramente un'infinita e troviamo anche un ammortizzatore posteriore Nitron R3 con serbatoio separato, un nuovo forcellone, pedane regolabili, parti in carbonio, cerchi a raggi e una splendida sella in pelle scamosciata.

PREMIATA La Honda Grom Sakuma, realizzata dalla thailandese Furii Shop, ha anche vinto il concorso Honda Motorbike Idea Challenge 2020 – in una differente livrea blu – nel corso del quale ha dovuto scontrarsi con tanti altri esemplari di Grom modificati, tutti bellissimi. Non sarebbe bello veder girare queste mini special sulle nostre strade?