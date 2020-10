ANCHE DA CORSA Dopo avervi mostrato la versione stradale della nuova Honda MSX 125 Grom 2021, oggi torniamo a parlarvi della piccola ottavo di litro ma in versione... da corsa. Dal Giappone infatti arrivano le immagini di una piccola Grom HRC, tale e quale alle moto da gara grandi e grosse, almeno esteticamente. In patria, correrà in un campionato monomarca.

COME CAMBIA Rispetto alla versione stradale addio a fari, specchietti, frecce e pedane del passeggero. Le carene, come anticipavamo, si tingono della classica colorazione HRC e guadagnano una vasca per il recupero dei liquidi. All'anteriore arrivano pneumatici Dunlop sportivi e pinze freno di colore rosso, mentre l'ABS viene meno; la leva del freno anteriore ora monta il paraleva. Il manubrio, in questa versione corsaiola, perde i riser, risultando ben più basso e conferendo alla piccola MSX 125 Grom HRC una posizione di guida più racing, caricata sull'avantreno, con le pedane originali che lasciano spazio a pedane nuove, più arretrate. Lo scarico originale, infine, viene rimpiazzato da un'unità che si estende quasi fino al codino, sotto la tabella portanumero.

ARRIVA IN ITALIA? Non ci sono notizie sul possibile arrivo di questa versione corsaiola della MSX 125 Grom in Italia, ma non è improbabile che possano fiorire kit speciali per personalizzare la piccola ottavo di litro. A voi, non farebbe gola una MSX 125 Grom così?