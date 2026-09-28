Tesla potrebbe rimandare (nuovamente) la presentazione della Roadster. Questa volta per ragioni meteo

Tesla in questi anni ha abituato il pubblico (e gli investitori) a una serie di ritardi e promesse non mantenute. Per la Roadster (per la quale si contano numerosi rinvii) sembrava ormai tutto appartenere al passato, visto l’evento fissato per il prossimo 1° ottobre. eppure a tre giorni da quell’evento c’è la possibilità che tutto venga rimandato. La causa è di forza maggiore, ma visti i precedenti lascia quantomeno sorpresi.

Cosa sta succedendo

🌩️ Tesla may delay the Roadster unveiling event due to bad weather.



The demo is expected to take place outdoors on Thursday, October 1. https://t.co/tg0lR5ocswpic.twitter.com/56OWwdyYF2 — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) September 28, 2026

Agli invitati all’evento di presentazione della Tesla Roadster è arrivata una mail che lascia aperta la possibilità di un nuovo rinvio. Il motivo, stavolta, non riguarda l’auto ma il meteo. In Texas sono previsti temporali e la dimostrazione deve svolgersi all’aperto.

A raccontarlo è Electrek, che ha visto il messaggio grazie a uno degli invitati. La mail, intitolata “Important: Roadster Event Weather”, conferma il 1° ottobre e spiega che l’evento prevede un’esperienza particolare che deve tenersi all’aperto. Per questo, scrive Tesla, c’è la possibilità di dover riprogrammare a causa del meteo. La casa automobilistica statunitense dice di monitorare le previsioni e promette ulteriori dettagli il prima possibile, ma non indica una data alternativa. Al momento non c’è quindi un rinvio ufficiale, ma solo la possibilità più che concreta visto che le previsioni per giovedì 1° ottobre non sono per niente favorevoli.

Di per sé Tesla non ha mai precisato dove si terrà la presentazione. Secondo diverse fonti la sede sarebbe il sito di prove di SpaceX a McGregor, in Texas, dove la Roadster dovrebbe mostrare il pacchetto con propulsori a gas freddo sviluppato da SpaceX. L’auto si solleverebbe da terra senza nessuno a bordo. Sono indiscrezioni non confermate da Tesla, che spiegherebbero però perché l’evento debba svolgersi all’aperto. Per giovedì in quella località le previsioni danno l’82% di probabilità di pioggia, con temporali e raffiche fino a circa 51 km/h. Venerdì la probabilità scende al 75%, sabato al 42%. Sono previsioni a tre giorni e possono ancora cambiare.

Quello del meteo sarebbe l’ultimo di una lunga serie di spostamenti. Presentata come concept nel 2017, con la produzione promessa per il 2020, la Roadster ha visto slittare più volte la sua uscita, prima perché Tesla ha dato la precedenza ai modelli più diffusi. Poi sono arrivate le date per la presentazione: il 1° aprile 2026, indicato da Musk all’assemblea degli azionisti, spostato a fine aprile, quindi ad agosto, in un rinvio legato al lavoro ancora necessario sistema di propulsori SpaceX. Nel frattempo Tesla ha riaperto le prenotazioni e per il nostro Paese servono 4.000 euro subito e altri 39.000 entro dieci giorni.

Se le previsioni dovessero essere confermate, la Roadster vedrebbe slittare ancora una volta il suo debutto, questa volta per una causa che Tesla non può controllare. Ma se così fosse resta da chiedersi come mai Tesla abbia scelto per la presentazione della nuova Roadster uno dei periodi dell’anno statisticamente più piovosi in quella zona del Texas.

FONTE: Electrek

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