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Tesla aggiorna la Model 3: schermo più grande e ricarica V2L, per ora in Cina poi in Europa

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1 ora fa - La berlina elettrica debutta con nuove dotazioni tecnologiche

Salgono a bordo un display da 16 pollici, la ricarica bidirezionale e un abitacolo meglio rifinito, oltre a incentivi sull'acquisto
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Tesla introduce sul mercato cinese la Model 3 aggiornata con una serie di novità piuttosto interessanti. Innanzitutto, partiamo dal sistema d’infotainment, che adotta un touchscreen più grande.

Il nuovo display debutta in Cina

L’inedito schermo centrale da 16 pollici sostituisce l'attuale unità da 15,4''. L'aggiornamento è stato annunciato da Tesla attraverso la piattaforma social cinese Weibo e, per ora, riguarda esclusivamente le vetture destinate a quel mercato.

Tesla Model 3: la berlina porta in dota un nuovo display da 16'' al posto di quello da 15,4''

Le novità potrebbero arrivare anche in Europa

Il nuovo schermo è già disponibile sulla Model Y commercializzata in Cina, negli Stati Uniti e in Europa, mentre sui siti Tesla europei e americani la Model 3 continua a essere indicata con il display da 15,4''. La Casa potrebbe quindi estendere successivamente l'aggiornamento agli altri mercati. La strategia segue quanto già avvenuto con alcune novità della Model Y, introdotte inizialmente in Cina. Quindi, ci aspettiamo che entro pochi mesi, la Model 3 aggiornata entri nei listini italiani.

Tesla Model 3: arriva anche la ricarica bidirezionale V2L come sulla Model Y

Interni e funzione V2L

Tra le nuove dotazioni della BEV americana c'è anche la possibilità di scegliere nuovi interni premium in grigio chiaro, con rivestimento del tetto nero. Debutta inoltre la funzione Vehicle 2 Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi elettrici esterni con l’energia residua della batteria. Secondo Tesla, la Model 3 e la Model Y possono erogare fino a 2,2 kW in corrente alternata. Per la maggior parte delle vetture serve però un adattatore CA esterno venduto separatamente, mentre la Model YL, quella a passo lungo e tre file di sedili, è già predisposta (guarda Tesla Model YL).

Tesla Model 3: disponibili nuovi interni premium in grigio con rivestimento del tetto in nero

Incentivi per gli acquirenti cinesi

Tesla accompagna gli aggiornamenti tecnologici con iniziative commerciali dedicate al mercato cinese. Per gli ordini della Model 3 effettuati entro la fine di ottobre è previsto uno sconto di 5.000 yuan, pari a circa 660 euro, insieme a cinque anni di finanziamento a tasso zero e altri crediti legati a verniciatura e ricarica. Non ci resta che aspettare le novità anche per il mercato italiano.

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Listino Tesla Model 3
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Model 3 Standard Range RWD - / -43.470 €
Model 3 Long Range Dual Motor AWD - / -50.970 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Tesla Model 3 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Tesla Model 3
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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