Subaru BRZ non c'è più in Europa ma continua a essere aggiornata in Giappone

Subaru BRZ non è pià disponibile in Europa da tempo in quanto non rispettava più la normativa GSR2 (General Safety Regulation 2) al pari della gemella Toyota GR86. In Giappone, la sportiva continua a essere venduta e apprezzata dai clienti. Adesso, la casa giapponese ha annunciato un nuovo aggiornamento per la BRZ con l'introduzione del Model Year 2027. Entriamo nei dettagli.

Le novità in arrivo per la BRZ

Va detto subito che non ci sono rivoluzioni ma solamente una serie di affinamenti. La prima novità riguarda una ''struttura della leva del cambio che sfrutta le conoscenze acquisite partecipando alla Super Taikyu Series''. Subaru non ha fornito ulteriori dettagli, ma i modelli dotati della trasmissione manuale dovrebbero beneficiare di cambi di marcia più fluidi. Subaru ha poi introdotto una nuova camera grandangolare che consente al sistema di assistenza alla guida EyeSight di fornire un supporto migliore per la prevenzione degli incidenti.

Subaru BRZ 2027

Piccole novità per affinare ulteriormente questa sportiva che a novembre festeggerà il sesto anniversario dalla presentazione della seconda generazione.

Motore 4 cilindri

Sotto al cofano della Subaru BRZ troviamo sempre il motore quattro cilindri da 2,4 litri da 173 kW / 235 CV e 250 Nm di coppia.

Allestimenti e prezzi

In Giappone la sportiva è offerta negli allestimenti R, S e STI Sport con prezzi a partire da 3.377.000 yen (18.270 euro). La BRZ continua a essere venduta anche sul mercato americano. Non ci sono piani per un rientro nel Vecchio Continente.

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