Porsche 911/996: il tuning estremo la porta a 1.200 CV, audacia o sacrilegio?

La Porsche 911 è famosa per il suo equilibrio tra prestazioni, dinamica di guida e praticità, oltre che per il caratteristico motore boxer sei cilindri montato posteriormente (guarda la Porsche 911 GT3 Bergsport).

Porsche 911, il tuning estremo con V8 da oltre 1.200 CV

In Australia, però, un progetto fuori dagli schemi ha stravolto questa tradizione. La protagonista è la generazione 996, trasformata da Gary Reid, specialista di show car e drift, in una vettura che sembra uscita da Fast & Furios. Il progetto, denominato Show Time Repco 993, punta su una configurazione meccanica radicalmente diversa dall'originale. Guardiamo prima il video di presentazione dell'auto e poi continuiamo la discussione.

V8 GM e due turbocompressori: potenza da record

Visto che roba? Al posto del sei cilindri Porsche trova spazio un V8 V8 LSX da 7 litri GM, abbinato a due turbocompressori Turbosmart e a scarichi capaci di generare fiammate. L'ingombro del propulsore ha richiesto interventi strutturali, tra cui una nuova paratia, un pianale modificato e un tunnel della trasmissione su misura. La sporgenza del motore ha reso necessaria anche una vistosa apertura nel cofano. La trasmissione è affidata a un cambio Bentley a otto rapporti con funzione sequenziale. Il risultato dichiarato supera oltre 1.200 CV, scaricati esclusivamente sulle ruote posteriori.

Porsche 911/996 Show Time Repco 993: il tuning estremo per il drift in pista

Abitacolo rinnovato e componenti in fibra di carbonio

Gli interventi coinvolgono anche gli interni del tutto rinnovati, con plancia personalizzata, infotainment aggiornato, strumentazione digitale e volante multifunzione Haltech. I sedili Recaro in fibra di carbonio e la leva del cambio sequenziale completano un abitacolo pensato anche per il drifting, grazie alla presenza di un freno a mano idraulico posteriore.

Porsche 911/996 Show Time Repco 993: l'abitacolo con il freno a mano idraulico (rosso)

Carrozzeria su misura e dettagli da competizione

All'esterno spiccano passaruota allargati, cofano in carbonio e un grande alettone posteriore, accompagnato da una pinna ispirata ai prototipi di Le Mans. Chiudono il progetto i cerchi Rotiform personalizzati, da 18 pollici, con larghezze differenziate tra avantreno e retrotreno. Una trasformazione che porta la 911 lontano dalla configurazione di serie, privilegiando potenza, spettacolarità e capacità di derapata. Voi cosa ne pensate di questa trasformazione così spinta? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Tags