Porsche Cayenne Coupé Electric, sta arrivando una versione ancora più estrema

All'inizio del 2026, Porsche aveva svelato al nuova Cayenne Coupé Electric. Modello che è proposto in 3 varianti con potenze fino a ben 1.156 CV per il modello Turbo. A quanto pare, starebbe arrivando una versione ancora più estrema, almeno stando a quanto si capisce dalle ultime foto spia. Si dovrebbe trattare della nuova Turbo GT ancora più potente e che quindi dovrebbe alzare verso l'alto l'asticella delle prestazioni.

Una Cayenne elettrica ancora più veloce in arrivo

Il muletto protagonista delle foto spia appare camuffato ma si notano alcuni dettagli interessanti. Il frontale sembra essere rimasto invariato, ma è possibile che sotto le pellicole bianche si nascondano alcune piccole modifiche. Il SUV adotta poi cerchi in lega in nero lucido che si differenziano da quelli dotati di un design aerodinamico del modello ''standard''. Inoltre, pare che la vettura disponga di un potente impianto frenante carboceramico con pinze di colore nero.

Porsche Cayenne Coupè Electric Turbo GT Spy Shot

Andando avanti, dalle foto spia emergono inserti in nero lucido sulle maniglie delle portiere e sulle calotte degli specchietti retrovisori. Sono presenti anche delle nuove minigonne laterali su cui alla fine probabilmente troveremo stampato il nome del modello ''Turbo GT''.

La modifica più evidente si trova nella parte posteriore, dove è presente un vistoso spoiler. Le pellicole coprono il diffusore che potrebbe essere stato ridisegnato rispetto a quello della versione Turbo che già conosciamo.

Porsche Cayenne Coupè Electric Turbo GT Spy Shot

Oltre quota 1.200 CV?

Non si conoscono i dettagli delle specifiche tecniche. La piattaforma è sempre la PPE e probabilmente ci sarà sempre la batteria da 113 kWh. Dato che la Turbo adotta un doppio motore da 1.156 CV, per la Turbo GT c'è chi suggerisce una potenza attorno od oltre quota 1.200 CV. Di conseguenza, possiamo attenderci prestazioni elevatissime. Non rimane che attendere novità direttamente da Porsche.

Foto spia: CarScoops

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