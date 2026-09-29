Porsche aggiorna le sue sportive: CarPlay e Android Auto senza fili arrivano su 911, Boxster e Cayman

Il PCCM Plus per 911, Boxster e Cayman del 2009-2016 aggiunge navigazione, DAB e Apple CarPlay e Android Auto wireless.

La tecnologia migliora l’uso delle auto, ma spesso rischia di condizionarne la dimensione estetica. soprattutto di quelle più datate e riconoscibili. Per chi vuole mantenere l’aspetto originale della propria Porsche ma non vuole rinunciare alle funzioni di infotainment più moderne, Porsche Classic aggiorna il proprio PCCM Plus. Il sistema è ora disponibile per oltre 300.000 «future classics», cioè 911, Cayman e Boxster costruite tra il 2009 e il 2016. La nuova generazione del Porsche Classic Communication Management Plus è proposta in due versioni, sviluppate per le generazioni 997.2 e 987.2 e per 991.1 e 981. L’integrazione è pensata per mantenere il sistema coerente con l’architettura originale dell’auto.

Schermo da 7” e comandi dal volante

Porsche Classic infotainment, il display

Il PCCM Plus dispone di un touchscreen ad alta risoluzione da 7” e sulle vetture dotate di volante multifunzione di serie è possibile utilizzare anche i relativi comandi. Le impostazioni personali dell’auto continuano a essere supportate e alcune informazioni, come le indicazioni della navigazione e i brani musicali, possono essere visualizzate anche nel quadro strumenti.

Il principale aggiornamento riguarda però la connettività con lo smartphone. Apple CarPlay e Android Auto sono integrati nel sistema e possono collegarsi senza fili attraverso Bluetooth e Wi-Fi. A seconda delle normative locali, quando la vettura è ferma è possibile anche guardare video su YouTube. Il sistema permette inoltre di selezionare sullo schermo il colore esterno della Porsche utilizzata come rappresentazione virtuale.

Navigazione con percorsi panoramici

Porsche Classic infotainment, il sistema di navigazione

La navigazione utilizza le immagini satellitari e comprende la funzione Scenic Roads, che permette di scegliere percorsi panoramici caratterizzati da un’elevata presenza di curve. I limiti di velocità vengono mostrati sulla base dei dati presenti nella cartografia. La schermata di viaggio consente anche di visualizzare temperatura e pressione dell’olio. Su Boxster e Cayman, il sistema aggiunge alla precedente segnalazione acustica del sistema di ausilio al parcheggio una rappresentazione sullo schermo della distanza dagli ostacoli.

DAB, Bluetooth e connessione 4G

Il comparto radio dispone di doppi sintonizzatori DAB, HD, FM e AM. Il DAB è previsto per il mercato europeo, mentre il sistema HD è disponibile in Nord America. Attraverso il Bluetooth è possibile effettuare lo streaming audio visualizzando anche informazioni come titolo del brano e artista. Il PCCM Plus mantiene inoltre i collegamenti con gli impianti audio già presenti sulla vettura e dispone di un microfono interno e di uno esterno. La dotazione comprende anche uno slot per nano SIM con supporto alla connettività 4G e interfacce per sorgenti multimediali esterne. Le mappe possono essere aggiornate over the air, senza dover effettuare manualmente l’aggiornamento del sistema.

Porsche propone il nuovo PCCM Plus attraverso i propri Centri Porsche in due configurazioni. La prima è destinata a 911, Cayman e Boxster del periodo 2012-2016, corrispondenti alle generazioni 991.1 e 981. La seconda è invece pensata per 911 e Boxster del 2009-2013, appartenenti alle generazioni 997.2 e 987.2.

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