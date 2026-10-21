Omoda 7, debutta il full hybrid con una batteria da 5 kWh: una capacità insolita per la categoria

La Omoda 7 sarà la prima auto al mondo a montare il nuovo sistema full hybrid di Omoda & Jaecoo. Un sistema che è caratterizzato da una batteria da 5 kWh. Lo ha annunciato Shawn Xu, amministratore delegato di Omoda & Jaecoo International, durante la OMODA X Night (dov’è stata mostrata l’Omoda X) a Wuhu, in Cina, nell’ambito del CHERY International User Summit 2026. Per il marchio è la principale novità tecnica dell’evento.
Una batteria più grande del solito
Le full hybrid, cioè le ibride che non si ricaricano dalla presa, montano di solito batterie che non superano i 2 kWh. Quella della nuova Omoda 7 ha una capacità più che doppia. Secondo il costruttore la batteria più grande rende l’auto silenziosa come un’elettrica in partenza, in accelerazione e persino alle velocità più alte, come quelle in autostrada. A contribuire a questo risultato c’è anche la modalità chiamata Super Quiet Mode. La batteria più grande torna utile anche quando l’auto è ferma. Grazie alla funzione V2L (vehicle-to-load), la Omoda 7 full hybrid può fornire fino a 2,2 kW di corrente per alimentare apparecchi esterni, tra cui (come l’esempio fatto dall’azienda) una macchina del caffè durante una sosta. La stessa batteria alimenta anche la modalità riposo, per chi vuole fermarsi a dormire in auto, oltre alla sorveglianza del veicolo parcheggiato, alla climatizzazione e alle attività programmate.
Per ora non sono stati comunicati altri dettagli su potenza, consumi, motore termico e trasmissione, e non è chiaro se il sistema sia un’evoluzione dell’ibrido che il marchio già monta sulla Omoda 5 SHS o una tecnologia nuova. Mancano anche tempi e prezzi per l’Italia, dove oggi la Omoda 7 è in vendita in versione ibrida plug-in. Un mercato, il nostro, nel quale Omoda & Jaecoo è presente da luglio 2024 e a settembre ha immatricolato 4.678 auto, con una quota del 3,31%. Nei primi nove mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 32.945, in crescita del 256%.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.