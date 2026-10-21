Omoda 7, debutta il full hybrid con una batteria da 5 kWh: una capacità insolita per la categoria

Più silenziosa in partenza e in autostrada, offre fino a 2,2 kW per i dispositivi esterni. Tempi e prezzi italiani da definire.

La Omoda 7 sarà la prima auto al mondo a montare il nuovo sistema full hybrid di Omoda & Jaecoo. Un sistema che è caratterizzato da una batteria da 5 kWh. Lo ha annunciato Shawn Xu, amministratore delegato di Omoda & Jaecoo International, durante la OMODA X Night (dov’è stata mostrata l’Omoda X) a Wuhu, in Cina, nell’ambito del CHERY International User Summit 2026. Per il marchio è la principale novità tecnica dell’evento.

Una batteria più grande del solito

Le full hybrid, cioè le ibride che non si ricaricano dalla presa, montano di solito batterie che non superano i 2 kWh. Quella della nuova Omoda 7 ha una capacità più che doppia. Secondo il costruttore la batteria più grande rende l’auto silenziosa come un’elettrica in partenza, in accelerazione e persino alle velocità più alte, come quelle in autostrada. A contribuire a questo risultato c’è anche la modalità chiamata Super Quiet Mode. La batteria più grande torna utile anche quando l’auto è ferma. Grazie alla funzione V2L (vehicle-to-load), la Omoda 7 full hybrid può fornire fino a 2,2 kW di corrente per alimentare apparecchi esterni, tra cui (come l’esempio fatto dall’azienda) una macchina del caffè durante una sosta. La stessa batteria alimenta anche la modalità riposo, per chi vuole fermarsi a dormire in auto, oltre alla sorveglianza del veicolo parcheggiato, alla climatizzazione e alle attività programmate.

Per ora non sono stati comunicati altri dettagli su potenza, consumi, motore termico e trasmissione, e non è chiaro se il sistema sia un’evoluzione dell’ibrido che il marchio già monta sulla Omoda 5 SHS o una tecnologia nuova. Mancano anche tempi e prezzi per l’Italia, dove oggi la Omoda 7 è in vendita in versione ibrida plug-in. Un mercato, il nostro, nel quale Omoda & Jaecoo è presente da luglio 2024 e a settembre ha immatricolato 4.678 auto, con una quota del 3,31%. Nei primi nove mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 32.945, in crescita del 256%.

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