Omoda & Jaecoo diventa Chery Italy: ecco la nuova strategia dei marchi

Il Gruppo Chery sta crescendo rapidamente nel nostro mercato e per tale motivo rivede la sua strategia dei marchi. Omoda & Jaecoo Automotive Italy diventa ufficialmente Chery Italy. Nel 2024, Omoda & Jaecoo Automotive Italy aveva fatto il suo debutto in Italia, accompagnando il lancio delle vetture a marchio Omoda e Jaecoo. A circa 2 anni da questo debutto, la società finisce sotto l’identità della casa madre, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi a livello globale.

La strategia dei marchi di Chery

Questa riorganizzazione è stata resa necessaria dalla rapida crescita di Omoda & Jaecoo nel nostro mercato. Dopo aver chiuso il 2025 con circa 15.500 immatricolazioni, il Gruppo ha ulteriormente accelerato nel 2026, superando le 28.000 vetture immatricolate nei primi otto mesi dell’anno. Il cambio di denominazione fa parte dell'ampliamento del portafoglio dei marchi nel nostro mercato.

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Infatti, accanto a Omoda e Jaecoo, nel corso del 2026 hanno debuttato i marchi Chery e Lapas. Il primo propone modelli pensati prevalentemente per le famiglie a partire dai SUV della famiglia Tiggo. Il secondo, invece, offre modelli tecnologici con una forte attenzione al design.

Nel primo trimestre del 2027 arriverà poi sul nostro mercato iCaur, il marchio dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati.

La nuova organizzazione consentirà a ciascun marchio di sviluppare una strategia commerciale e un posizionamento distintivi, beneficiando al tempo stesso delle competenze, delle risorse e delle sinergie messe a disposizione da Chery Italy. A guidare Chery Italy è Kevin Cheng, CEO, affiancato da Alfredo Pastore, Country Director con responsabilità sui marchi Omoda, Jaecoo e iCaur, e Nicola Marsala, Country Director responsabile dello sviluppo di Chery e Lepas.

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