Omoda & Jaecoo vola in Italia: ad agosto è già nella Top 10 del mercato

Omoda & Jaecoo continua a crescere sul mercato italiano. Il marchio del Gruppo Chery, forte di una gamma sempre più completa e competitiva, sta guadagnano progressivamente spazio e quote di mercato. Lo scorso mese di agosto ha raggiunto un piccolo ma importante traguardo che la dice lunga dei suoi progressi.

Infatti, con 2.883 immatricolazioni è entrato per la prima volta nella Top 10 del mercato italiano, andando a occupare il nono posto assoluto. Inoltre, ad agosto è risultato anche il miglior marchio cinese.

Risultato che potrebbe presto migliorare ulteriormente dato che sono in arrivo importanti novità di prodotto. Per esempio, la nuova Omoda 4 sarà presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino, in programma dall'11 al 13 settembre nel centro cittadino.

Omoda & Jaecoo

Il risultato record italiano di agosto si inserisce in un agosto record a livello globale per il marchio del Gruppo Chery. Omoda & Jaecoo ha infatti venduto 65.576 vetture, in crescita del 101,7% rispetto allo stesso mese del 2025 e sesto mese consecutivo sopra le 60.000 unità.

I modelli elettrificati hanno pesato per 49.712 unità (+167,5%). Da gennaio ad agosto le vendite mondiali hanno raggiunto quota 514.425, portando il totale dal debutto del marchio oltre 1,3 milioni di vetture. Il modello più venduto in assoluto del mese è stato Jaecoo 5, con 29.520 unità nel mondo.

Bene in Europa

Focalizzando l'attenzione all'Europa, il risultato più rilevante è quello del Regno Unito dove Omoda & Jaecoo è salita al secondo posto del mercato con 6.238 immatricolazioni e una quota del 6,62%.

Tre modelli figurano nella Top 10 di agosto del mercato inglese: Jaecoo 7 seconda con 2.022 unità, Jaecoo 5 quarta con 1.670 e Omoda 5 sesta con 1.465. A meno di due anni dall'ingresso nel Paese, il marchio ha superato le 100.000 vetture vendute, di cui 67.971 immatricolate nel 2026.

Bene anche la Spagna dove ad agosto sono state immatricolate 2.312 unità (+43,3%), con una quota del 3,4% e un cumulato gennaio-agosto di 25.465 vetture (+80,2%), già superiore all'intero 2025. I modelli ibridi e plug-in hybrid con tecnologia SHS hanno rappresentato l'89,5% delle consegne del mese.

In Francia, invece, il marchio cinese ha immatricolato 1.518 vetture (quota 1,64%). Fuori dall'Europa, l'Australia è cresciuta del 340,6% (2.200 unità), mentre il Brasile, con 5.902 immatricolazioni, ha segnato il settimo record mensile consecutivo, superando le 28.000 vetture nel 2026.

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